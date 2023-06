Clima, un decimo delle emissioni di CO2 è causato da viaggi e turismo

Quasi un decimo delle emissioni mondiali di CO2 sono causate dal settore dei viaggi e del turismo. Già nel 2018, nel suo supplemento dedicato al Climate Change, la rivista scientifica Nature aveva calcolato per la prima volta che l'8% delle emissioni climalteranti erano prodotte a causa del turismo. Un dato in costante crescita che oggi è salito al 9,5% secondo le stime dell'Istituto di Ricerca Ircm.

Quella della sostenibilità è una necessità che non è più procrastinabile, basti pensare all'enorme quantità di plastica che finisce ogni anno in mare: 11 milioni di tonnellate nel 2022 secondo l'Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. "E la stima per il 2023 è di 12 milioni" dicono gli esperti.

Secondo la ricerca dell'Ircm, nel 2023 l'84% delle nostre strutture ricettive ha infatti implementato azioni per la riduzione degli sprechi, l'83% ha optato per l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale ed il 75% ha deciso di sensibilizzare dipendenti e clienti sul tema della sostenibilità. "Per preservare il pianeta la prima buona regola è quella di evitare l'over tourism: basta optare per i periodi di bassa stagione oppure scegliere le mete meno battute (under tourism) e le città più piccole, opzioni che oltretutto consentono anche di avere esperienze più autentiche" sostengono gli esperti dei tour operator. Meglio poi se si opta per alloggi sostenibili che impiegano personale locale. Privilegiare le esperienze locali è il modo migliore non solo per conoscere una nuova cultura ma anche per aiutare gli autoctoni e la loro economia.