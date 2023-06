Clochard ucciso a calci e pugni

Un corpo senza vita e senza identità lungo una strada che unisce Pomigliano d'Arco e Casalnuovo. Siamo in provincia di Napoli. In via Principe di Piemonte. Qui i Carabinieri, ieri mattina, hanno trovato, dopo una segnalazione, il cadavere di un uomo. Nessun documento nelle tasche, i vestiti consumati, l'aspetto trasandato. E' quella una zona frequentata dai clochard. In serata, la svolta. L'uomo sarebbe morto a causa di un'aggressione. La verità grazie alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. A prendere a calci e pugni la vittima fino a lasciarlo esanime a terra due uomini. Gli investigatori dellla Compagnia di Castello di Cisterna danno ora la caccia ai sospettati. Tra le ipotesi investigative l'atto di teppisti o una vendetta maturata dopo un diverbio tra senza fissa dimora.Intanto su disposizone della Procura di Nola la salma è stata sequestrata, nelle prossime ore l'autopsia.