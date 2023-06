Clochard ucciso nel Napoletano: fermati due sedicenni per omicidio

Ma chi era Frederick Akwasi Adofo? Un senza tetto, ma prima ancora un uomo arrivato dal Ghana più di dieci anni fa, sopravvissuto alla rotta mediterranea e diventato clochard in Italia.

I cittadini lo ricordano come "il clochard gentile" e il parroco di San Francesco ha annunciato per domani, giovedì 22, una marcia silenziosa. Don Pasquale Giannino si dice "sconvolto e rammaricato per quanto accaduto". Il corteo silenzioso partirà alle 20.30 dal supermercato dove di solito il 43enne si fermava a chiedere l'elemosina, fino alla parrocchia.

Frederick è stato ucciso da due giovani che lo hanno pestato, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno.

"È successo già altre volte e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi", è scritto sul biglietto anonimo. Il brutale pestaggio è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, che hanno immortalato l'ennesima violenza gratuita subita dal clochard, il quale non dava alcun fastidio e che nel quartiere, oggi, dicono tutti di aver aiutato. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno visionato decine di immagini per risalire agli autori. Non i primi che Frederick ha subito in silenzio, così come testimoniato da alcuni cittadini e da un biglietto lasciato sulla panchina di fronte ad un supermercato in via Gramsci, dove il 43enne sostava per chiedere l'elemosina.

Su quella stessa panchina, davanti alla quale il 20 giugno si sono radunate decine di persone, i cittadini stanno lasciando fiori, ceri, pupazzi, lettere e messaggi.