Colorado, 14enne afroamericano ucciso da un poliziotto dopo essere stato messo a terra

Il fatto è avvenuto lo scorso 1 giugno in Colorado ma sta rimbalzando in queste ore sui media di tutto il mondo dopo la diffusione del video registrato dalla bodycam agganciata all'uniforme di uno dei poliziotti che lo aveva bloccato.

Ma in realtà il 14enne aveva in mano una semplice pistola ad aria compressa a pallini con la forma di una 9mm: poco più di un giocattolo.

Ma le parole del funzionario non bastano e sui social, in questi giorni, il tam tam è aumentato di ora in ora, portando anche a diverse manifestazioni da parte di chi chiede giustizia per l'ennesima morte che si poteva, e doveva, evitare.