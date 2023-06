Condanne per le violenze di Capodanno 2022

Erano imputati per le violenze sessuali di gruppo avvenute nella notte di Capodanno 2022 in piazza Duomo a Milano: per Mahmoud Ibrahim e Abdel Fatah è arrivata la condanna, rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e 3 anni e 10 mesi. I due avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato. A Mahmoud Ibrahim, ora agli arresti domiciliari, veniva contestata anche una rapina, per cui è stato assolto. Fatah, ancora detenuto nel carcere di Trento, è stato condannato per i soli fatti di piazza Duomo.

I due imputati dovranno versare una provvisionale a due delle sei vittime, le sole che si sono costituite parte civile, 20 mila e 30 mila euro.

A maggio per gli stessi fatti era arrivata la prima condanna: Abdallah Bouguedra, 22 anni, era andato a processo con rito ordinario per l'episodio più grave, una violenza a una 19enne all'angolo con via Mazzini, ed era stato condannato a cinque anni e dieci mesi di reclusione.

"La ragazza vittima dell'aggressione più grave e che oggi non era presente in aula ci ha consegnato un messaggio: denunciare, non avere paura, perché la giustizia comunque funziona". Lo hanno spiegato Silvia Allai e Carlo Pellegri, i legali delle due giovani parti civili. "Loro hanno avuto la forza di denunciare" a cui si aggiunge "un'empatia da parte della procura che per questa tipologia di reati non era scontata. L'altra nostra assistita ci dice 'ho avuto la sensazione di non essere sola'".