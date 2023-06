Consiglio regionale in Liguria, il minuto di silenzio per Berlusconi genera una bagarre in aula

Il minuto di silenzio per la morte di Silvio Berlusconi si è trasformato oggi in una bagarre al Consiglio regionale della Liguria. La decisione del presidente Gianmarco Medusei non è stata condivisa da alcuni consiglieri d'opposizione che hanno lasciato l'aula. L'episodio ha scatenato l'ira del centrodestra. Alla fine l'intera maggioranza e gli assessori della giunta hanno abbandonato l'aula, mentre il presidente Toti non era ancora arrivato. La seduta è stata sospesa.

"Non parteciperò al minuto di silenzio. Non condivido questo gesto, non condivido l'operato politico di Berlusconi, non sono uno che si è mai compiaciuto per la morte di nessuno ma è un gesto politicamente sbagliato", ha annunciato Gianni Pastorino di Linea Condivisa prima di lasciare l'aula in apertura di seduta.

Il Pd e il M5s sono invece rimasti in aula. "Abbiamo avuto ordini da Roma", ha spiegato ai cronisti il capogruppo pentastellato Fabio Tosi prima della seduta. Divisi i consiglieri della lista di Ferruccio Sansa: l'ex giornalista del Fatto Quotidiano è rimasto ad aspettare all'esterno, la collega Selena Candia è entrata per pochi secondi ed è uscita prima di prendere posto, mentre Roberto Centi ha partecipato alla commemorazione. "Silvio Berlusconi può definirsi il padre fondatore del centrodestra in Italia - ha detto il presidente dell'assemblea legislativa Gianmarco Medusei motivando la scelta di commemorare Berlusconi all'inizio della seduta -. Per questo, al di là delle appartenenze, è necessario esprimere cordoglio per un vero protagonista della storia di questo Paese che lascia dietro di sé un'intera classe politica priva di riferimento al punto che sono molti a identificare la giornata di ieri come la fine della seconda Repubblica".

"Un atto di gravità assoluta. Una cosa mai vista - ha sottolineato l'assessore Marco Scajola, che ha parlato a nome di tutti gli assessori -. La giunta, sentito anche il presidente che concorda con noi, abbandona l'aula e per noi stamattina i lavori sono finiti. Penso che la gente comprenda che non è possibile che in un Paese che si dice civile non venga rispettato il ricordo di un uomo, qualsiasi parte politica esso rappresenti, il giorno prima che il Paese gli riconosca con un lutto nazionale ciò che era per le istituzioni. Ciò che ho visto oggi mi ha emozionato e mi ha offeso". A quel punto la giunta ha abbandonato l'aula, scelta duramente criticata dai consiglieri di opposizione.