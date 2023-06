Convocati per la Nations League, Mancini punta sul blocco Inter

Dal ritiro degli azzurri di Santa Margherita di Pula in Sardegna, il ct della nazionale Roberto Mancini ha parlato dopo l'allenamento mattutino in vista della sfida contro la Spagna. Tutto pronto per la semifinale di Nations League di giovedì 15, ha affrontato il tema dell'ormai imminente Final Four in Olanda: "E' un grande traguardo essere di nuovo alla fase finale, nel gruppo avevamo Germania, Inghilterra e Ungheria. Siamo alla fase finale, è chiaro che vogliamo vincere, come gli altri ma non sarà semplice. Abbiamo fatto le scelte, purtroppo qualcuno è rimasto fuori. I ragazzi che sono qui avrebbero meritato tutti, purtroppo abbiamo dovuto consegnarla prima di allenarci, non sapendo nemmeno come arriveranno i giocatori dell'Inter. Fare una lista è sempre difficile".

Rispetto al gruppo che ha raggiunto il pre-ritiro aperto alle rispettive famiglie, Mancini ha deciso di dare spazio ai 5 calciatori dell'Inter impegnati sabato a Istanbul nella finale di Champions League contro il Manchester City: i difensori Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco, oltre a Barella tra i centrocampisti. Così, dopo il forfait di Pessina e Berardi, rientrati perchè infortunati, il ct ha scelto di rinunciare a Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, che resteranno comunque questi giorni in gruppo, per rientrare poi nelle rispettive sedi al termine del test con il Cagliari Primavera,venerdì mattina. Il gruppo dei 23, poi si formerà invece domenica pomeriggio: appuntamento a Coverciano, per volare nei Paesi Bassi mercoledì, direzione Enschede.

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Paris Saint Germain, Alex Meret, Napoli), Guglielmo Vicario, Empoli.

Difensori: Francesco Acerbi, Inter, Alessandro Bastoni, Inter, Leonardo Bonucci, Juventus, Matteo Darmian, Inter, Giovanni Di Lorenzo, Napoli, Federico Dimarco, Inter, Leonardo Spinazzola, Roma, Rafael Toloi, Atalanta.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Inter, Bryan Cristante, Roma, Davide Frattesi, Sassuolo, Jorginho, Arsenal, Lorenzo Pellegrini, Roma, Marco Verratti, Paris Saint Germain, Nicolò Zaniolo,Galatasaray.

Attaccanti: Federico Chiesa, Juventus, Wilfried Gnonto, Leeds, Ciro Immobile, Lazio , Giacomo Raspadori, Napoli, Mateo Retegui,Tigre