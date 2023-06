Manifestanti irrompono nell'Ambasciata svedese a Baghdad. Lo sdegno del mondo arabo

Durante le proteste i manifestanti hanno distribuito volantini su cui era scritto: "La nostra Costituzione è il Corano. Il nostro leader Al-Sadr", in inglese e in arabo. I manifestanti hanno bruciato bandiere arcobaleno, simbolo della comunità LGBT+.

Ankara non cederà mai alle provocazioni o alle minacce e "insegnerà agli occidentali che insultare i musulmani non è libertà di pensiero", ha detto anche oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Daremo prova della nostra reazione nel modo fino a quando non verrà lanciata una lotta decisa contro le organizzazioni terroristiche e i nemici dell'Islam", ha ammonito parlando ai membri del suo Partito Giustizia e Sviluppo (Akp).

Il gesto del 37enne che prendeva a calci e poi ha incendiato le pagine sacre aveva da subito fatto infuriare tutto il mondo islamico, unendo sunniti e sciiti. Per prima la Turchia che ora minaccia di nuovo la Svezia per il suo ingresso n ella Nato.

Non è mancato lo sdegno dei Talebani che hanno invitato tutto il mondo musulmano a prendere misure appropriate nei confronti di un "atto odioso e ripugnante" che dimostra "totale disprezzo" per l'Islam e per questa nobile religione e per i suoi quasi due miliardi di seguaci" . In Afghanistan vi è una rigida interpretazione del Corano e della legge islamica, e gli atti considerati blasfemi sono punibili con la morte.

Ferma condanna arriva anche da Teheran: "Il sacrilegio contro le santità celesti, soprattutto durante i giorni sacri per il mondo islamico è un atto provocatorio e inaccettabile", hanno detto dal ministero degli esteri.

Ma forti proteste per il vilipendio del Corano in Svezia sono venute anche da autorità del mondo arabo come Egitto, Kuwait, Siria, Libano, Emirati Arabi Uniti e territori palestinesi. In particolare Il Cairo, la capitale del più popoloso dei paesi arabi, ha condannato quello che ha definito "un gesto vergognoso e una provocazione per i sentimenti dei musulmani", mentre il ministero degli esteri palestinese ha denunciato una "flagrante violazione dei valori di tolleranza e accettazione degli altri".