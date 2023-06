Corea del Sud: recuperato in mare un pezzo del razzo nordcoreano. Bbc: al Nord si muore di fame

"L'oggetto recuperato sarà analizzato in dettaglio da istituzioni specializzate come l'Agenzia nazionale per lo sviluppo della difesa", ha dichiarato lo Stato Maggiore congiunto in un comunicato.

L'episodio "dimostra la minaccia che armi illegali di distruzione di massa e programmi di missili balistici (nordcoreani) rappresentano per la regione", hanno sottolineato in una nota congiunta. Il Giappone ha fatto sapere che i due missili balistici sono caduti nella sua zona economica esclusiva.

In Corea del Nord si muore di fame

Pyongyang non intende rinunciare allo sviluppo di armi nucleari nonostante l'economia del Paese stia attraversando una crisi gravissima - soprattutto alimentare - dall'inizio della pandemia, affrontata con una rigida chiusura delle frontiere, anche con la Cina. I confini sono chiusi dal 27 gennaio del 2020. Dunque, da allora non viene più importato grano dalla Cina, così come i fertilizzanti e i macchinari necessari per coltivare. Le autorità hanno innalzato recinzioni al confine e ordinato alle guardie di sparare a chiunque cerchi di attraversarlo rendendo impossibile anche gli scambi al mercato nero.

Una recente inchiesta della Bbc ha documentato come la situazione nel Paese sia disastrosa. I giornalisti sono riusciti a mettersi in contatto con tre persone che hanno raccontato che la gente “muore letteralmente di fame”, sia nelle città, che nei villaggi.

Un commerciante nel Nord del Paese, chiamato col nome di fantasia Myong Suk, ha raccontato che un tempo quasi tre quarti dei prodotti nel suo mercato locale provenivano dalla Cina, ma che ora i banchi sono "vuoti": egli stesso, che si guadagnava da vivere contrabbandando le merci, ora è privato praticamente di ogni forma di reddito e non ha cibo con cui sfamare la famiglia.

Stessa situazione al limite viene descritta da un operaio edile che lavora vicino al confine e che guadagna l'equivalente di quattro dollari al giorno, non più sufficienti per acquistare un chilo di riso per sfamare la propria famiglia. Il governo ha smesso di consegnare razioni alimentari, ha affermato, descrivendo mercati quasi vuoti e il prezzo alle stelle di riso, mais e condimenti.

La Corea del Nord non produce cibo sufficiente per sfamare i suoi cittadini, ma bloccando le importazioni ha interrotto forniture vitali. L'operaio edile racconta che all'inizio della pandemia aveva paura di morire di Covid, mentre ore ha paura di morire di fame. Come, tra l'altro, è successo ad alcuni suoi conoscenti.

Le condizioni di vita non sono migliori nella capitale Pyongyang, dove una donna ha raccontato di riuscire a mangiare una sola volta al giorno e di temere di morire di fame insieme al marito. ''Conosco una famiglia morta di fame in casa'', ha raccontato alla Bbc. ''E' un disastro - ha detto - Senza rifornimenti dal confine, le persone non sanno come guadagnarsi da vivere''.

Alla fine del 1990, la Corea del Nord subì una carestia devastante che uccise ben tre milioni di persone, ora il timore è che il Paese possa essere sull'orlo di un'altra catastrofe.