Corrono gli ordini per il Btp Valore. Balzo di petrolio e gas

Partenza positiva per il Btp Valore, rivolto agli investitori individuali e dalla durata di 4 anni, oggi alla sua prima emissione. Dopo poco meno di 4 ore gli ordini hanno toccato i 3,09 miliardi di controvalore, per 106mila contratti. Per confronto, alla stessa ora il Btp Italia a marzo aveva avuto ordini per 2,17 miliardi di euro.

Il collocamento durerà fino al 9 giugno, ma potrebbe essere chiuso in anticipo in base alla domanda. Il rendimento minimo garantito per i primi 2 anni è del 3,25%, per il terzo e quarto anno al 4%, c'è poi un premio di un altro 0,50% per chi li tiene fino alla scadenza.

Il rendimento medio lordo, ha calcolato il Sole 24 Ore, è del 3,75%. Per confronto, quello del Btp ordinario a 4 anni è del 3,50%. Il Btp Valore ha un premio, se lo si tiene fino alla scadenza, che si colloca a metà tra i Btp con durata di 6 anni e quelli a 7 anni.

Per le borse oggi giornata poco mossa, negative Milano (-0,17%) così come quella di Parigi (-0,07%). Positive invece Francoforte (+0,13%) e Londra (+0,53%).

L'appuntamento più seguito della giornata sarà il discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, alle 15 al Parlamento Europeo. Oggi, intanto, dati positivi sui prezzi alla produzione nell'Eurozona, che hanno visto la variazione annuale scendere dal 5,5% all'1,0%.

In tema di prezzi, quasi +1,75% per il petrolio Brent, che tocca i 77,5 dollari al barile. Nel fine settimana i Paesi dell'Opec Plus hanno esteso a tutto il 2024 i tagli alla produzione decisi nei mesi scorsi. E in seguito l'Arabia Saudita ha comunicato un ulteriore taglio di un milione di barili al giorno.

Sale anche il gas, +8,9%, ora il future di luglio ad Amsterdam è scambiato a 25,8 euro al megawattora.