Corteo M5S contro la precarietà , Conte: "È la piazza della maggioranza del Paese"

“Una piazza affollata che va al di là delle aspettative. Oggi, una giornata di caldo, la gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutta l'insoddisfazione e il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Non è la piazza del M5s, ma è la piazza della maggioranza del Paese che vede che il governo non ha proposte, non ha soluzioni, ma guarda solo ad alcuni interessi dei soliti ricchi e potenti”: sono le dichiarazioni più forti del presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla manifestazione per il lavoro e contro la precarietà indetta a Roma.

Qualche centinaio di persone si erano radunate intorno alle 14:20 in piazza della Repubblica per l'evento “Basta vita precarie”, organizzato dal Movimento 5 Stelle. I partecipanti hanno intonato “Conte, Conte” in omaggio al leader, oltre a ripetere in coro “Onestà, onestà”. Numerose le bandiere della pace. In piazza anche una delegazione degli esodati del Superbonus. Tra i vertici del Movimento, Paola Taverna. Alla fine, secondo fonti interne, la partecipazione si è attestata tra le 15 e le 20mila persone.