Crimea e Zaporizhzhia, perché Kakhovka è strategica: il gigante caduto che puó frenare l'offensiva

Le dighe “di Stalin” Considerata strategica sin dal suo concepimento, la diga vide la luce nel 1956 insieme all'annessa centrale idroelettrica: fiore all'occhiello dei grandi progetti di costruzione del comunismo voluti da Stalin in persona e avviati nel dopoguerra in tutti i centri nevralgici del Paese.

Caduta in mano russe, dall’inizio dell’invasione

La diga è lunga oltre tre chilometri, si staglia sul fiume a circa 60 chilometri da Kherson ed è caduta in mani russe già nei primi giorni dell'invasione, iniziata il 24 febbraio del 2022. Lo scorso ottobre Kiev aveva accusato Mosca di aver minato la struttura e di volerla far saltare per inondare con i suoi milioni di metri cubi d'acqua il campo di battaglia, fermando la controffensiva ucraina, che in quelle settimane riconquistò buona parte del territorio invaso dai russi.