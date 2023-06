Crisi russa, Meloni riferirà mercoledì alle Camere. Tajani: "Usa ci tengono in considerazione"

La crisi russa durata poco più di 36 ore che ha lasciato il mondo diplomatico e politico in attesa di sviluppi rivelatisi imprevedibili sul terreno della guerra in Ucraina, continuerà a tenere comunque banco sul tavolo caldo della diplomazia internazionale al lavoro per trovare soluzioni strategiche in grado di mettere la parola fine al conflitto cominciato il 24 febbraio del 2022. Molti gli appuntamenti previsti già da domani in sede europea.

Dopo il vertice di ieri con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e le richieste dell'opposizione di riferire in Aula, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, farà un passaggio sulla situazione in Russia nelle comunicazioni alle Camere di mercoledì, in vista del Consiglio europeo previsto per il 29 e 30 giugno alla presenza della presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen.

''C'è grande considerazione da parte di Stati Uniti nei confronti del governo italiano" che ''ha dimostrato di essere serio rispetto a tutti gli impegni presi", ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Lucia Annunziata a "Mezz"ora in più" rispondendo a una domanda sulla consultazione del presidente americano Joe Biden con i leader britannico, francese e tedesco in merito alla crisi in Russia e all'assenza dell'Italia, dove non sarebbe stata prevista la presenza della premier italiana.

Citando il recente incontro con il Segretario di Stato Antony Blinken a Washington, Tajani ha detto di aver - invece - ricevuto ''parole di grande riconoscimento anche nei confronti della presidente del Consiglio" Giorgia Meloni. ''Siamo un grande Paese e se l'Europa è stabile nel sostengo dell'Ucraina lo si deve anche alla grande determinazione del governo italiano che non ha mai tentennato e ha dimostrato grande serietà, affidabilità, responsabilità e dignità'', ha aggiunto Tajani.