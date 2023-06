Crolla un ponte sullo Yellowstone, cade treno merci. Possibile disastro ecologico

Secondo quanto riferito dallo Stillwater County Disaster and Emergency Services, per precauzione è stato necessario chiudere le prese di acqua potabile a valle nell'attesa di valutare i rischi legati all'incidente.

L'incidente è avvenuto alle sei del mattino, ora locale, e non sono stati registrati feriti.

L'area in cui si è verificato il crollo si trova in una sezione scarsamente popolata della Yellowstone River Valley, circondata da ranch e terreni agricoli.

Mentre le cause del deragliamento non sono state ancora chiarite, è stato comunque chiesto a villeggianti e residenti di tenersi lontani dalle aree intorno al ponte ferroviario del fiume Yellowstone. “Gli accessi locali alla pesca saranno chiusi. Impianti di trattamento delle acque, distretti di irrigazione e le aziende industriali stanno prendendo le dovute precauzioni”, riporta il comunicato ufficiale dello sceriffo di contea.

Secondo quanto riportato in una nota, la società ferroviaria sta lavorando "con i partner locali, statali e federali per valutare gli impatti sulle risorse naturali e per sviluppare adeguati sforzi di pulizia, rimozione e ripristino".