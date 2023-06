Fiorentina-West Ham: il sogno viola a Praga, segui la cronaca testuale

La squadra allenata da mister Vincenzo Italiano è pronta per il grande appuntamento. Sicuramente la partita più importante degli ultimi anni, tutto pronto a Praga dove i viola se la vedranno con gli inglesi del West Ham. Inizio ore 21 alla Eden Aréna di Praga, si annuncia un match davvero equilibrato e per nulla scontato. Squadra arbitrale quasi tutta spagnola per l'occasione: a dirigere la sfida sarà Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti di linea Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso. Quarto uomo Jesus Gil Manzano. In cabina Var ci sarà Juan Martínez Munuera assistito da Alejandro Hernandez e dal portoghese Tiago Martins.



Cabral e compagni cercheranno di mettere le mani sulla seconda coppa europea della loro storia. Erano infatti gli anni sessanta quando la Fiorentina metteva nella sua bacheca la Coppa delle Coppe e la Mitropa Cup, rimasti tuttora gli unici trofei internazionali vinti a Firenze. Oltre mezzo secolo dopo, il sogno a Firenze si chiama Conference League. La Fiorentina porta a casa, fino a questo momento una stagione molto positiva, anche se in Campionato si è piazzata all'ottavo posto con 56 punti, ha comunque mostrato un'ottimo gioco. Squadra alta e difesa che accetta l'uno contro uno, di Zemaniana memoria. C'è anche un altro traguardo raggiunto, la finale di coppa Italia, persa ma giocata ad un ottimo livello contro i nerazzurri di mister Inzaghi.



Molte possibilità per i Viola che possono contare su Nico Gonzalez, l’uomo che può cambiare la partita, il punto di riferimento. Con lui anche Jack Bonaventura, che a Firenze ha mostrato di essere un calciatore di qualità e quantità, nonostante la sua età. Ikonè, dovrebbe partire a sinistra Davanti il solito ballottaggio tra Cabral e Jovic: ma anche chi partirà in panchina, sarà certo di poter essere determinante da subentrante. Le altre carte das giocare sono i vari Amrabat, Biraghi e Milenkovic. Il sogno viola passa soprattutto dalla testa del suo allenatore, che ha a disposizione una rosa interscambiabile con molte soluzioni tattiche La Fiorentina, vuole continuare nel suo ottimo momento e puntare su un gioco ormai consolidato.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral

Getty Eden Aréna di Praga

West Ham Gli Hammers non hanno vissuto una stagione molto semplice, hanno raggiunto la salvezza in Premier solo nelle ultime giornate, ma hanno nelle loro file gicatori di un livello tecnico alto. L'allenatore David Moyes è in panchina da oltre tre anni, ma solo negli ultimi mesi sembra aver trovato una formazione tipo. Ma in Europa il West Ham ha avuto fino a questo momento un altro passo, 13 vittorie e un solo pareggio. Una rosa quella degli inglesi di tutto rispetto, difesa solida con il marocchino Nayef Aguerd, a centrocampo Declan Rice colonna della nazionale inglese. In attacco gli Hammers hanno molta scelta, Moyes può contare su Jarrod Bowen a Said Benrahma, Michail Antonio a Danny Ings, senza dimenticare sulla trequarti l’ex Milan Lucas Paquetà. WEST HAM (4-3-3): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma.

Getty Rocco Commisso

Il presidente della Fiorentina Rocco Comisso sul volo insieme ai giocatori alla volta di Praga ha dichiarato: "Sono emozionato, ricordo tutto di questi quattro anni alla Fiorentina. Sono fiducioso, i ragazzi sono in forma e molto motivati, speriamo di farcela, servirà anche un po' di fortuna. Che voto mi do? Zero", dice sorridendo,

Gettyimages David Moyes

Anche l'allenatore degli Hammers David Moyes ha rilasciato una dichiarazione alla vigilia della finale contro la Fiorentina: "Essere qui è un grande traguardo, il momento più importante della mia carriera. I viola mi hanno colpito molto e non è mai facile affrontare squadre italiane, ma noi sappiamo quanto vale questa sfida e vogliamo vincere. Siamo più riposati? Speriamo che dieci giorni non siano stati troppi..."