Europeo under 21: esordio difficile per gli azzurrini, subito la Francia

Un'esordio complicato. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, sfideranno domani la Francia alla Cluj Arena nel secondo match del Gruppo D, di cui fanno parte anche Svizzera e Norvegia che scenderanno in campo alle 18. I francesi non vogliono solo “partecipare”, le aspettative sono alte anche se la formazione transalpina non vince un Europeo di categoria dal 1988 e non arriva in finale dal 2002. Nei precedenti tra le due formazioni, l'Italia è imbattuta, 13 volte su 16 incontri, con sei vittorie e sette pareggi e tre sconfitte. Le due formazioni si sono incontrate quattro volte nella fasi conclusive del torneo, vittoria per i transalpini nei quarti di finale nel 1988, nel 1994 gli azzurri portarono a casa una vittoria in semifinale ai rigori. Anche nel 1996 vittoria dell'Italia grazie a un gol di un giovanissimo Francesco Totti. Il cammino delle due squadre che domani scenderanno in campo alle 20.45 italiane - diretta su Rai 1 - è stato molto positivo: i transalpini di Sylvain Ripoll sono arrivati a lla fase finale con 8 vittorie e 2 pareggi, una vittoria in più rispetto agli azzurri che però hanno pareggiato 3 volte, nessuna sconfitta per entrambe le compagini.Francia-Italia si annuncia come un match combattuto e potenzialmente ricco di reti. I transalpini hanno trovato la via del gol in 19 occasioni nelle ultime 10 partite. Nello stesso arco di match, gli azzurri di Paolo Nicolato hanno segnato 20 reti.

Il protagonista della prima conferenza stampa nell’hotel che ospita gli Azzurrini è stato Salvatore Esposito, il più grande dei tre fratelli Esposito che è ormai un veterano dell’Under 21, con cui ha esordito sotto la guida di Nicolato nel novembre 2019: “L’esperienza in Serie A mi ha dato tanto, ho realizzato il sogno che avevo da bambino anche se non si è conclusa come desideravo e come meritavamo. Tra la Serie B e la Serie A cambia davvero tanto: i ritmi di gioco sono diversi, le giocate sono diverse, così come gli interpreti. Ho arricchito il mio bagaglio, anche perché se vuoi stare a quel livello devi necessariamente migliorare”.

Come i suoi compagni Esposito è consapevole che questa nazionale ha tutte le carte in regola per poter andare lontano in questo Europeo: “Siamo l’Italia, siamo una delle squadre più forti e dobbiamo ambire al massimo traguardo, ci sono tutti i presupposti per fare un grande torneo. Non ci dobbiamo nascondere, è giusto avere aspettative alte pur tenendo i piedi ben saldi per terra visto che ci aspetta un girone di fuoco, non dobbiamo temere nessuno, ma abbiamo il massimo rispetto per la Francia, che è una grande nazionale. Dovremo guardare più a noi stessi, fare la nostra partita e provare a comandare il gioco perché abbiamo i giocatori per farlo”

Parole al miele per i compagni:“Tonali, Scalvini e Gnonto sono tre ragazzi che conosco benissimo. Con Sandro siamo cresciuti insieme nelle giovanili del Brescia, con Giorgio e Wilfried ho condiviso l’esperienza più bella che è stata quella della Nazionale. Prima che tre grandi giocatori sono tre persone splendide, hanno avuto grande voglia di venire qui e questo non era scontato. Siamo orgogliosi e contenti di averli con noi, sono sicuro che ci daranno una grande mano”.