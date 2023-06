Damiano bacia un'altra. E' addio tra il cantante dei Maneskin e l'influencer Giorgia Soleri

"Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento", scrive il frontman dei Maneskin sul suo profilo Instagram, confermando la rottura con la sua storica compagna.

La coppia, insieme da 6 anni, sarebbe ‘scoppiata’ dopo che un video, in cui il cantante bacia appassionatamente un'altra ragazza in discoteca, ha fatto il giro del web, spingendolo a chiarire via social la situazione.

Un trauma per i tantissimi fan della coppia che, ad ogni foto insieme postata dalla coppia, elargivano like a palate. Come nel caso, appena 3 settimane fa, dell'istantanea in bianco e nero in cui lui, di spalle, apriva l'accappatoio davanti a lei, che ha raccolto in poche ore quasi un milione di like e oltre duemila commenti.