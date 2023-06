Detto e fatto: Jared Leto si arrampica sul Castello Sforzesco di Milano a mani nude

Premio Oscar, musicista, fondatore dei “Thirty seconds to Mars”, Jared Leto è anche un appassionato arrampicatore. Quando era a Milano, il 12 e 13 giugno, per il lancio del nuovo album della sua band dal titolo “It’s the end of the world but it’s a beautiful day” ha scalato a mani nude le mura del Castello Sforzesco, monumento simbolo della città, davanti ai turisti basiti. Eccolo, in questo video pubblicato sulla pagina TikTok di RadioFreccia.