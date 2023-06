Kata non si trova nell'ex hotel. Oggi il sopralluogo dell'ex comandante dei Ris nell'ex hotel Astor

Sono passati dieci i giorni senza avere alcuna notizia di Kataleya.

Poche cose sono certe, tra queste, che la bambina non si trova all'interno dell'ex hotel dove viveva con la mamma e il fratello di otto anni.

Che la bambina sia andata via dalla struttura utilizzando una uscita alternativa, è quasi certo. Come riportato da La Nazione, non vi sono quasi più dubbi che Kata abbia usato il passaggio sul retro, scavalcando il muro. E, dunque, che l’intera operazione sia stata pensata e pianificata sul filo dei minuti.

Un nuovo impulso alle indagini potrebbe arrivare poi dalle dichiarazioni che il padre della bambina, Miguel Angel Romero Chicclo, ha rilasciato ieri di propria spontanea volontà al sostituto procuratore Christine von Borries.

Secondo l'uomo chi ha rapito la figlia Kata avrebbe sbagliato bambina, voleva prenderne un'altra: un'ipotesi che, secondo l'avvocato Zanasi, "ha voluto riferire personalmente alla Procura. Devo dire che il profilo del mio assistito, e anche quello di sua moglie, è tale che pensare ad una vendetta perpetrata verso di loro è onestamente inverosimile, sempre che di vendetta si tratti".

Secondo i legali della famiglia, comunque, "a grandi linee diciamo che questa sarebbe la soluzione forse più razionale e dunque quella su cui forse è il caso di addentrarci, però è anche vero che la procura sta andando avanti per piste che non ci è dato conoscere". Oggi alle 15 i genitori di Kata entreranno nell'edificio insieme al loro consulente Luciano Garofano, generale dei carabinieri in congedo e già comandante del Ris di Parma . Ad accompagnarli gli avvocati Zanasi e Matteoni.

Secondo quanto si apprende, il padre di Kata ha voluto ribadire di non essere mai stato coinvolto negli scontri e lotte tra gli occupanti dell'hotel dato che, in questi ultimi mesi, si era sempre trovato in carcere.

Se la scomparsa della bambina è stata frutto di un sequestro per vendetta, l'uomo si sarebbe, insomma, dichiarato estraneo a quanto accaduto. Lo scambio di persona è una delle ipotesi che c'era sul tavolo degli inquirenti anche prima. Secondo l'uomo gli episodi accaduti in quelle stanze dimostrano che non era la figlia l'obiettivo del sequestro, ma un'altra piccola.