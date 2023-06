Direttori e solisti internazionali per l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Solisti internazionali, bacchette prestigiose e grandi voci. L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai presenta la nuova stagione 2023-2024 all’insegna del grande repertorio e con un occhio di riguardo alla musica contemporanea. Sul podio dell’Auditorium “Arturo Toscanini” di Torino sfileranno il nuovo Direttore principale Andrés Orozco-Estrada, il Direttore emerito Fabio Luisi e l’ospite principale Robert Trevino, ma anche altre bacchette di livello come quelle di Daniel Harding, Daniele Gatti, Philippe Jordan, James Conlon, Juraj Valčuha, Ottavio Dantone, Krzysztof Urbański e Michele Mariotti. Nel dialogo con l’orchestra si alterneranno solisti di richiamo come Martha Argerich, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Emanuel Ax, Yulianna Avdeeva, Enrico Dindo e Yefim Bronfman, cui si aggiungono le voci di Kate Lindsey, Francesco Meli, Markus Werba, Giuliana Gianfaldoni e Cecilia Molinari.

Sono alcuni dei protagonisti della prossima stagione dell’OSN della Rai, che da ottobre a maggio propone ventidue concerti in doppia serata nella storica sede dell’Auditorium progettato da Aldo Morbelli. A questi si aggiungono i concerti di Natale, Carnevale, Pasqua, un concerto pucciniano, le serate di Rai NuovaMusica, la musica da camera delle “Domeniche dell’Auditorium” e i concerti fuori sede. Tutti gli appuntamenti sono trasmessi da Radio3, in live streaming gratuito sul portale di Rai Cultura e molti sono proposti anche in TV su Rai5.

“Dopo il ritorno alla normalità post pandemico della passata stagione – dice il Direttore artistico Ernesto Schiavi – anche la prossima segna un passo importante nell’evoluzione e nella storia dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: l’avvio della collaborazione con il nuovo Direttore principale Andrés Orozco-Estrada, che si affianca alle altre due figure di riferimento della compagine, il Direttore emerito Fabio Luisi e il Direttore ospite principale Robert Trevino. Classe 1977, Orozco-Estrada è stato recentemente nominato Generalmusikdirektor della Città di Colonia, prendendo le redini della Gürzenich Orchestra e dell’Opera della città tedesca. È già stato a capo di compagini come l’Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, dei Wiener Symphoniker e della Houston Symphony. Il suo rapporto con l’Orchestra Rai sarà di tre anni, a partire dall’ottobre 2023, e prevederà un’assidua e progressivamente sempre più intensa presenza in stagione e in tournée”.

Ottobre: Orozco-Estrada e Fabio Luisi per una doppia inaugurazione

L’inaugurazione è preceduta da un concerto straordinario fuori abbonamento, sabato 14 ottobre, affidato al nuovo Direttore principale Orozco-Estrada. Nel primo appuntamento propone la Sinfonia “Jupiter” di Mozart e i Quadri da un’esposizione di Musorgskij/Ravel. Il concerto n. 1 invece, in programma giovedì 26 ottobre con diretta su Rai5 e Radio3 e replicato il giorno successivo, è affidato a Fabio Luisi, affiancato da una pianista leggendaria come Martha Argerich, che per il suo ritorno con l’Orchestra Rai interpreta il Primo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Completa il programma la Quinta sinfonia di Čajkovskij.

Novembre: le bacchette di Trevino, Yamada e Conlon

A novembre è la volta del Direttore ospite principale: Robert Trevino, impegnato per due settimane consecutive, il 2 e 3 novembre con musiche di Charles Ives e Gustav Mahler (Quinta sinfonia), e il 9 e 10 novembre ancora con Mahler (Decima sinfonia). Nella seconda parte del mese sono protagonisti Kazuki Yamada con il giovanissimo violinista Daniel Lozakovich, classe 2001, il 23 e 24 novembre; e James Conlon, già Direttore principale dell’Orchestra Rai e attualmente alla guida dell’Opera di Los Angeles, che il 30 novembre e il 1° dicembre propone pagine di Schubert e Wagner.

Dicembre, gennaio e febbraio: debutti e ritorni

Dicembre segna i debutti sul podio Rai di Hannu Lintu, affiancato dal pianista Alexander Gadjiev il 6 e 7, e di Philippe Jordan, con il mezzosoprano Kate Lindsey, il 14 e 15. Il mese si chiude con il tradizionale Concerto di Natale in serata unica che offre lo Schiaccianoci di Čajkovskij interpretato da Fabio Luisi. Dopo le feste invernali si riapre con due musicisti italiani: Michele Mariotti, Direttore musicale dell’Opera di Roma, e il giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, che a soli vent’anni ha già collezionato vittorie in competizioni internazionali come la Chačaturjan International Competition e il Concorso Internazionale Johannes Brahms (11 e 12 gennaio). Segue il ritorno di Orozco-Estrada, il 18 e 19 gennaio, e il debutto di Dmitry Matvienko, vincitore della Malko Competition di Copenaghen nel 2021. Il mese si chiude con Andris Poga e con il violoncellista torinese Enrico Dindo (31 gennaio e 1° febbraio). Febbraio vede protagonisti tre grandi pianisti: Jan Lisiecki l’8 e il 9, con Krzysztof Urbański sul podio; Yefim Bronfman il 22 e 23 diretto da Juraj Valčuha; Marie-Ange Nguci il 29 febbraio e il 1° marzo con ancora Urbański sul podio. Completa la programmazione del mese il Concerto di Carnevale, in serata unica martedì 13 febbraio, con Kristjan Järvi.

Marzo, aprile e maggio: omaggio a Puccini e Concerto di Pasqua

Marzo propone due concerti in abbonamento – il 7 e 8 con Alpesh Chauhan sul podio e la violinista Simone Lamsma; il 14 e 15 con la direttrice Han-Na Chang e il grande violoncellista Mischa Maisky – e due serate speciali: un concerto dedicato al centenario della scomparsa di Puccini e quello di Pasqua. La serata pucciniana, mercoledì 20 marzo, è dominata dalla Messa di Gloria diretta da Michele Gamba con le voci di Francesco Meli e Markus Werba. Per il Concerto di Pasqua, venerdì 29 marzo, torna Orozco-Estrada che propone lo Stabat Mater di Pergolesi, con Cecilia Molinari e Giuliana Gianfaldoni. Ad aprile, giovedì 4, torna Rai NuovaMusica con Marco Angius e la violinista Anna Tifu con pagine di Sinopoli, Henze e Ambrosini. Seguono due settimane con Ottavio Dantone: l’11 e 12 con la spalla dell’OSN Rai Alessandro Milani in veste di solista; il 18 e 19 con il violinista Vikram Francesco Sedona. Chiude il mese un secondo appuntamento di Rai NuovaMusica diretto da Robert Trevino il 24 aprile. Trevino torna anche a maggio, il 2 e 3, con la pianista Yulianna Avdeeva. Segue un altro impegno di Orozco-Estrada, il 9 e 10, con il pianoforte di Emanuel Ax. Ma a maggio tornano anche Daniele Gatti, il 16 e 17, e Daniel Harding, il 31 maggio e 1° giugno con il violinista Frank Peter Zimmermann. Tra i due, giovedì 23 maggio, un terzo appuntamento di Rai NuovaMusica con Matthias Pintscher nella doppia veste di direttore e compositore e Simon Höfele e Lucas Lipari-Mayer come trombe soliste.

La musica da camera

La stagione sinfonica è affiancata da un’ampia scelta di concerti cameristici, in programma la domenica mattina alle 10.30, raccolti sotto la consueta etichetta “Le domeniche dell’Auditorium”. Gli appuntamenti sono sei: dal 28 gennaio al 9 giugno.

Rai Orchestra Pops

Al termine della stagione tradizionale, tornano anche gli appuntamenti di Rai Orchestra Pops, che esplorano i confini tra il linguaggio classico, la scrittura sinfonica, la musica etnica, il crossover e lo swing. I concerti, nel mese di giugno, sono tre: il 7 con John Axelrod, il 14 con Orozco-Estrada e il 20 con David Giménez.