La direzione del PD, Schlein: "Vi proponiamo un'estate militante"

Le parole di Beppe Grillo alla manifestazione contro il precariato organizzata dai 5 stelle sabato scorso, hanno destato una preoccupazione tale che lo stesso Grillo ha dovuto precisare: “Fermatevi era una boutade” .

Il comico fondatore del Movimento aveva invitato gli astanti formare “brigate cittadine” e ad “indossare il passamontagna” per andare ad aggiustare strade e tombini, un immaginario considerato da molti fuori luogo e violento, legato agli anni tragici della lotta politica armata.

Durante il corteo, e dunque prima dell'intervento divisivo di Grillo, la segretaria del PD Elly Schlein aveva pubblicamente abbracciato il leader 5 stelle Giuseppe Conte dichiarando l'intento di portare avanti in piena alleanza alcune tematiche come la lotta al precariato.

A far emergere l'imbarazzo pubblicamente alcuni esponenti del PD sui social, ma anche un atto formale come le dimissioni dall'assemblea nazionale del partito di Alessio D'Amato, ora consigliere d'opposizione nella Regione Lazio e fino a poco tempo fa assessore alla Sanità.

Oggi la direzione del Partito Democratico al Nazareno è aperta dalla segretaria che ha detto: “Vi proponiamo un'estate militante”. Parole che suonano come una discesa in campo per la leader rimasta fino ad ora alla finestra.