Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un "tossicodipendente" e farà la fine del "Duce e la sua cricca fascista, appesi per i piedi in piazzale Loreto a Milano", per "tradimento della Repubblica di Ucraina e della causa Bandera", a opera di “delinquenti estremisti assoldati dalla Cia". Lo ha scritto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione.

Secondo Medvedev “il regime di Kiev non ha scelta. Devono attaccare. È necessario giustificare il bottino e le armi ricevute. La delusione dei suoi padroni può costare a Zelensky e compagni non solo posti, ma la vita stessa. Bastano pochi rapporti di agenti americani” per essere “accusati di sprecare i soldi dei contribuenti Usa”,

Perciò, "il regime di Kiev andrà fino in fondo, mandando a morte migliaia di mobilitati. Ma in questo caso non dobbiamo sottovalutare il nemico. Il nemico e il mondo occidentale che lo sostiene sono pronti a tutto pur di cancellare la Russia dalla faccia della terra". Secondo Medvedev "ora l'importante è concentrarsi sul dare una risposta decente. Il nostro esercito ha un vantaggio significativo nell'aviazione, nelle forze corazzate e nelle armi ad alta precisione. Dobbiamo fermare il nemico e poi lanciare un'offensiva".