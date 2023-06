Poliziotta uccisa in una sparatoria nel quartiere di San Basilio. L'aggressore si è tolto la vita

Si è tolto la vita l'uomo che questa mattina ha ucciso una agente di polizia a Roma, in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio. L'uomo è stato trovato in una auto in via Nino Tamassia.

La donna uccisa era una poliziotta; è stata colpita da colpi di arma da fuoco, poco dopo le 11. Il corpo è stato trovato riverso a terra, morta nell'androne di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. A chiamare le forze armate sarebbe stato un vicino di casa della donna, che aveva sentito esplodere colpi di pistola. Non è ancora chiara la dinamica dell'omicidio.