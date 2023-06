Dopo due ore di concerto sotto la pioggia, Elisa canta 'Se piovesse il tuo nome' e scoppia a ridere

Due ore di diluvio ininterrotto hanno scandito il secondo dei due appuntamenti il 3 e 4 giugno 2023 all'Arena di Verona per il doppio concerto di Elisa "An Intimate Arena – Two nights only".

Elisa, tornata live sul palco areniano con Dardust per le due esibizioni-evento, ha cantato sotto la pioggia senza alcun problema, accompagnata dai fan in delirio, ma quando è arrivato il momento di cantare il brano 'Se piovesse il tuo nome' l'artista non ce l'ha fatta a prendere sul serio l'esibizione ed è scoppiata in una fragorosa risata, piegandosi sulle ginocchia e interrompendo più volte l'esecuzione.

Un episodio che l'ha resa ancora più apprezzata dal pubblico che ha eseguito alla perfezione la canzone nei momenti in cui Elisa ha interrotto l'esecuzione perchè sopraffatta dalle risate.