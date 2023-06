Dopo il Covid il 55% dei nuovi lavoratori è al Sud

Il Mezzogiorno rialza la testa, a seguito della pandemia da Covid-19: su 474.000 nuovi lavoratori, tra il primo trimestre del 2019 e lo stesso periodo del 2023 infatti, "262.000 (il 55,3% del totale), risiedono al Sud". E il tasso di crescita dell'occupazione nell'area meridionale, in questa fase storica, "è stato del 4,4%, più che doppio, rispetto al resto del Paese". Lo rende noto la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che ha elaborato i dati Istat.

L'analisi dei professionisti segnala come, oltre alla buona “performance” del Meridione, pure al Centro della Penisola il mercato del lavoro abbia accolto una discreta fetta di addetti: in queste regioni si registra "un aumento complessivo dell'occupazione di 110.000 unità (sempre tra il 2019 e l'anno in corso) addirittura superiore al saldo registrato al Nord (25.000 in più al Nord Ovest e 77.000 al Nord Est), per una crescita del 2,3%, contro lo 0,4% del Nord Ovest e l'1,5% del Nord Est".

Stando, dunque, all'elaborazione dei consulenti del lavoro, il Settentrione si configura come la parte dello Stivale che ha sofferto maggiormente l'impatto dell'emergenza sanitaria ed economica, scoppiata nel 2020: in particolare, recita il documento, "il Nord Ovest, nel primo trimestre del 2022, presentava ancora un importante saldo negativo, al confronto col medesimo periodo del 2019. Nell'ultimo anno, tuttavia, anche in quest'area l'occupazione è ripartita con una crescita del 2,2%, in media con la tendenza nazionale", si legge ancora. I dati anticipano in parte la ricerca che sarà presentata a Bologna mercoledì 28 giugno, alla vigilia dell'avvio del Festival del Lavoro che si svolgerà al Palazzo dei congressi del capoluogo dell'Emilia Romagna dal 29 giugno al 1° luglio.