Draghi: "Kiev deve vincere o per l'Ue sarà la fine". È necessario che l'Europa si difenda

"Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente altri Stati confinanti e manderebbe un messaggio agli autocrati che l'Ue è pronta a scendere a compromessi su ciò che rappresenta, su ciò che è. Segnalerebbe inoltre ai nostri partner orientali che il nostro impegno per la loro libertà e indipendenza - un pilastro della nostra politica estera - non è poi così incrollabile", ha detto l'ex premier Mario Draghi, parlando al Mit di Boston dove ha ricevuto il premio Miriam Pozen. Per Draghi, accettare una vittoria russa "Infliggerebbe un colpo fatale all'Ue".

"La guerra in Ucraina, come mai prima d'ora, ha dimostrato l'unità dell'Ue nella difesa dei suoi valori fondanti, andando oltre le priorità nazionali dei singoli Paesi. Questa unità sarà cruciale negli anni a venire". Per Draghi l'unità sarà determinante soprattutto quando bisognerà "ridisegnare l'Unione, per accogliere al suo interno l'Ucraina, i Paesi balcanici e i Paesi dell'Europa orientale", e "nell'organizzare un sistema di difesa europeo complementare alla Nato". L'invasione della Russia fa parte di una strategia delirante a lungo termine del presidente Putin: recuperare l'influenza passata dell'Unione Sovietica e l'esistenza del suo governo è ora intimamente legata al suo successo. Ci vorrebbe un cambiamento politico interno a Mosca perchè la Russia abbandoni i suoi obiettivi, ma non vi è alcun segno che un tale cambiamento si verifichera'", ha aggiunto Draghi.

Secondo l'ex premier ,"le conseguenze geopolitiche di un conflitto prolungato al confine orientale dell'Europa sono molto significative", quindi bisogna prepararsi. Primo: "l'Ue deve essere disposta a rafforzare le proprie capacità di difesa"; Secondo: "dobbiamo essere pronti a iniziare un viaggio con l'Ucraina che porti alla sua adesione alla Nato"; Terzo: "dobbiamo prepararci a un periodo prolungato in cui l'economia globale si comporterà in modo molto diverso rispetto al recente passato". Per esempio, "mi aspetto che i governi abbiano per sempre deficit più alti", perché la sfida climatica o la necessità di rafforzare le catene di approvvigionamento, "richiederanno investimenti pubblici sostanziosi che non possono essere finanziati solo da aumenti di tasse". Questa spesa pubblica maggiore aggiungerà pressione all'inflazione, oltre ad altri possibili shock sul lato dell'offerta". E nel lungo periodo, secondo Draghi "è probabile che i tassi di interesse resteranno più alti che nello scorso decennio".

In questo scenario, per l’ex premier, “le banche centrali devono essere molto attente al loro impatto sulla crescita, in modo da evitare inutili sofferenze. Ma il compito ricadrà principalmente sui governi, che dovranno ridisegnare le politiche fiscali in questo nuovo contesto di tassi alti, bassa crescita potenziale e debiti pubblici elevati”.

Gli esecutivi, ha spiegato Draghi, “dovranno imparare a vivere in un mondo in cui lo spazio fiscale non è infinito, come sembrava essere quando i tassi di crescita superavano di parecchio i costi di indebitamento”. Questo quadro, però, potrebbe cambiare radicalmente nel caso in cui “un’ondata di potenti innovazioni, come l’intelligenza artificiale, dovesse scuotere il mondo e aumentare la crescita globale”.