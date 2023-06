Droga, torturarono e uccisero pusher: 26 arresti tra Lombardia e Piemonte

Tortura con uccisione del torturato, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati in materia di stupefacenti: sono alcune delle accuse al centro di una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Varese che ha portato all'arresto di 25 persone, 24 in carcere e una domiciliari, oltre a 1 divieto di dimora in Lombardia e Piemonte. Tutti i soggetti sono legati a una banda per lo più formata da spacciatori originari del Marocco che operavano nelle zone boschive delle province lombarde e piemontesi. Nel gruppo figura un solo cittadino italiano con mansioni di autista.

Le torture Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Varese sono iniziate nel maggio 2022 dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo privo di documenti, di probabile origine nord-africana. Il corpo seminudo era stato abbandonato in una piazzola di sosta a bordo strada della SS336 nel Comune di Lonate Pozzolo e recava evidenti segni di violenza subita. In base alle prove raccolte con l'ascolto di decine di soggetti, servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizione e analisi di tabulati e altro ancora, le forze dell'ordine sono risaliti alla sua identità. Si trattava di un ragazzo di 24 anni, marocchino, che faceva parte di un gruppo di presunti spacciatori tutti di origine del Marocco, facenti capo a due fratelli, a capo di diverse piazze di spaccio situate in zone boschive delle province di Milano, Varese, Novara, Pavia e Lodi. Il giovane di 24 anni era stato torturato fino alla morte probabilmente perché accusato di furto di droga e soldi per un valore di circa 30.000 euro che aveva sottratto al gruppo di presunti spacciatori per il quale lavorava con un complice in una zona boschiva posta a cavallo dei Comuni di Pombia/Oleggio/MaranoTicino, in Piemonte. Poco dopo aver iniziato le torture, una donna - che si presume sia la compagna del capo del gruppo - aveva chiamato ripetutamente il padre del ragazzo chiedendo il pagamento della cifra rubata. L'uomo, che viveva in Spagna, aveva chiesto di liberare il figlio rendendosi disponibile a recuperare la cifra necessaria, chiedendo però del tempo a tale scopo, ma la morte del ragazzo è intervenuta prima che potesse recuperare la somma necessaria. La notte successiva al ritrovamento del cadavere il capo della banda è fuggito in Spagna, grazie al determinante ausilio offerto dalla sua compagna. A dirigere gli affari avrebbe lasciato in Italia il fratello e alcuni fidati uomini che hanno proseguito nel fiorente traffico di droga venduta nei boschi lombardi e della provincia di Novara, sempre, comunque, sotto le sue costanti direttive.

Sequestrate armi bianche, fucili e pistole Il gruppo indagato disponeva di appartamenti affittati da prestanome, e di vetture intestate a prestanome o noleggiate per pochi giorni (con documenti ottenuti da terzi, dietro pagamento di somme di denaro) attraverso società che forniscono il servizio a distanza tramite portale internet. Aveva anche armi, sia bianche (machete), sia da fuoco (fucili e pistole), anch'esse occultate nei boschi di spaccio, ostentate sui profili Facebook e utilizzate per rappresaglie e in caso di contrasti con gruppi rivali. La maggior parte dei soggetti indagati ha precedenti in materia di stupefacenti; il capo, inoltre, è stato denunciato in tre occasioni a partire dal 2020 per sequestro di persona e lesioni commesse ai danni di propri sodali nell'ambito dei contrasti legati allo spaccio di stupefacenti.