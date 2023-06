Due francobolli in sovrapprezzo: sostegno alle zone alluvionate e ai profughi dall'Ucraina

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato l'autorizzazione all'emissione, nell'anno 2023, di due francobolli con sovrapprezzo per sostenere l'assistenza dei profughi dall'Ucraina e per aiutare le zone colpite dall'alluvione.

In particolare, ci sarà un francobollo con sovrapprezzo dedicato alla salvaguardia dei diritti e delle libertà: le chiese di Kiev, il teatro di Mariupol, la piazza di Leopoli, il porto di Odessa. Inoltre, verrà emesso un francobollo con sovrapprezzo dedicato al Giubileo della Perdonanza.

Il sovrapprezzo rispetto al valore facciale, il cui beneficiario è il Dipartimento per la protezione civile, è da destinare, rispettivamente, all'assistenza dei profughi dell'Ucraina e a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023, rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi.

La premier Giorgia Meloni ha richiamato, inoltre, l'intero Consiglio dei ministri al "massimo impegno e al più alto senso di responsabilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali" per ricordare al meglio Silvio Berlusconi.

Nel corso del Cdm, ieri, c'è stata anche la nomina di Mauro Mazza a commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.