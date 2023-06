È grave un operaio rimasto schiacciato da una lastra di marmo in Versilia

Grave incidente sul lavoro questa mattina in una ditta a Pietrasanta di marmi di via Aurelia sud in Versilia, provincia di Lucca, dove un operaio è rimasto schiacciato da una lastra di marmo.

L'uomo rimasto ferito è un sessantenne, dipendente de La Fenice, un laboratorio lapideo. Ha riportato fratture multiple: è stato soccorso, ancora cosciente, dai sanitari del 118. È stato poi trasportato in codice rosso con elicottero Pegaso all'ospedale di Cisanello a Pisa. Sul posto è intervenuta anche l'automedica, la Croce Verde di Pietrasanta, personale Usl della medicina sul lavoro e le forze dell'ordine.

Da una prima ricostruzione sembra che fosse impegnato a caricare col muletto un certo numero di lastre che poi gli sarebbe caduto addosso quando, per motivi da chiarire, è scesi dal muletto.