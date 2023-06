È morto il sociologo francese Alain Touraine

All'età di 97 anni è morto la scorsa notte il sociologo Alain Touraine, direttore degli studi all'Ecole des hautes études en Sciences sociales



Autore di molte opere sulle questioni sociali, era uno dei più importanti e noti intellettuali della sinistra francese, ed era apprezzato anche a destra. Dal dopoguerra in poi, ha analizzato e descritto i cambiamenti che hanno interessato la società. Studiò la condizione operaia e, dal maggio 1968, i nuovi movimenti sociali saliti alla ribalta, gli studenti, il femminismo. Oltre che in Francia, insegnò negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina: era in Cile nel 1973 e raccontò ascesa e caduta del governo socialista di Salvador Allende.