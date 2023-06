È peruviano il miglior ristorante al mondo: vince il "Central" di Lima. In classifica 5 italiani

Ma la lista comprende anche altri tre ristoranti peruviani : Maido (6° posto), Kjolle (28° posto) e Mayta (47° posto). “Non si tratta di essere il migliore, ma di amare ciò che si fa” ha commentato a caldo, con orgoglio, lo chef Virgilio Martínez durante il suo discorso di ringraziamento al Palau de les Arts di Valencia, in Spagna, cornice in cui tradizionalmente si assegna il titolo.

Per la prima volta nella storia dei The World's 50 Best Restaurants , la classifica - giunta alla 21esima edizione - che elenca i migliori ristoranti al mondo, il vincitore si trova in America Latina ed è peruviano . Sul podio si posiziona il Central , a Lima, dimostrando che la nostra gastronomia sudamericana si sta posizionando e rafforzando nel mondo.

Gli italiani

Scorrendo la classifica, il primo italiano è in settima posizione: Lido 84, il ristorante di Gardone Riviera (Brescia) dello chef Riccardo Camanini. Al sedicesimo posto Reale di Castel di Sangro (L'Aquila), di Niko Romito. Netta delusione, infine, per il ristorante Uliassi di Senigallia, dello chef Mauro Uliassi, che dopo l'exploit dello scorso anno (era in dodicesima posizione) si classifica “solo” 34esimo.

Gli altri: in forte discesa, ma comunque nella top 50 mondiale, anche Le Calandre di Rubano (Padova), dello chef Massimiliano Alajmo, che passa dalla decima posizione alla 41esima. E il ristorante Piazza Duomo di Alba (Cuneo), con a capo lo chef Enrico Crippa, che scivola dalla posizione numero 19 alla 42. Entra invece in classifica, per la prima volta, il ristorante Enrico Bartolini al Mudec di Milano, al n.85, unica insegna italiana nelle posizioni tra 51 e 100.

Il progetto di Martínez

Il ristorante di Lima, che toglie lo scettro al danese Geranium, è stato premiato per la sua cucina che celebra “la diversità degli ingredienti”, così come “la storia e le tradizioni” del Perù. “Virgilio Martinez, Pía León e tutta la squadra del Central hanno aperto la strada - ha sottolineato William Drew, direttore dei contenuti di The World's 50 Best Restaurants - alla valorizzazione degli ingredienti autoctoni attraverso i loro piatti innovativi e alla loro maestria nell'arte dell'accoglienza. Il loro impegno nella ricerca, nel rispetto del patrimonio nazionale e nella promozione della biodiversità unica del Perù non ha eguali”.

Nel 2008, Martínez ha aperto il Central con l'obiettivo di offrire un'esperienza culinaria basata su ingredienti e tecniche peruviane. Sviluppando il suo concept, ha creato un menu che guida i commensali attraverso 15 ecosistemi peruviani classificati per altitudine. Ogni piatto evidenzia l'origine dei suoi ingredienti, da Valle Seco (gamberi, zucca loche e avocado) ad Agua Amazónica (pesce pacu, anguria e foglie di coca).

La classifica The World's 50 Best Restaurants fu ideata dalla rivista britannica Restaurant nel 2002. Un panel di oltre mille esperti di gastronomia partecipa al processo selettivo, attraverso un sistema di votazione strutturato e controllato.