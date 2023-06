E' stato rilasciato Panfilo Colonico, lo chef abruzzese rapito in Ecuador. Sta bene

Lo chef era stato sequestrato nel suo locale Il Sabore mio da un commando di rapinatori, vestiti da poliziotti che avevano portato via anche pc e telefono di proprietà del commercialista di Colonico. Non era stata formulata nessuna richiesta di riscatto.

Uno dei bodyguard, che lo chef sulmonese aveva reclutato qualche giorno prima del sequestro per tutelare la propria incolumità, è stato denunciato per il furto nel ristorante dello chef. La guardia giurata avrebbe rubato due televisori e una somma di 350 dollari in contanti.

E' stato rilasciato nella notte Panfilo Colonico , lo chef italiano sequestrato nei giorni scorsi da un commando armato nel suo locale di Guayaquil in Ecuador.

Lo scorso gennaio l'uomo era stato coinvolto in una sparatoria, sempre nei pressi del suo locale. Aveva dichiarato di aver sventato un tentativo di furto della sua auto. Secondo il quotidiano El Universo, però, gli spari sarebbero stati un atto di intimidazione per il mancato pagamento della vettura.

Nei giorni scorsi successivi al rapimento si è parlato di alcuni video in possesso della polizia. In uno, si vede uno dei banditi tornare a pranzo nel ristorante Il Sabore mio, per controllare la situazione.

Il locale è rimasto aperto. "Non possiamo permetterci di sospendere l'attività perché non veniamo pagati da un mese e mezzo", avevano spiegato i dipendenti.

In un altro video, si vede lo chef dialogare con i suoi rapitori. "Benny sta bene e non dobbiamo preoccuparci. I rapitori sembrano non essere intenzionati a fargli del male. Siamo tutti scossi e aspettiamo impazienti che tutto si risolva nel migliore dei modi", aveva commentato uno dei cuochi del locale, rivelando che erano stati gli stessi banditi a consegnare il video alla polizia.

A Sulmona, sua città d'origine, i familiari più stretti dello chef hanno preso le distanze dalla vicenda. "Non abbiamo più alcun rapporto da oltre vent'anni e ci dissociamo da questa storia, che non vogliamo commentare", hanno tagliato corto la moglie Marianna e le figlie Giulia e Ilaria.

Colonico aveva lasciato Sulmona anche a causa di una situazione familiare ed economica insostenibile. Dai primi riscontri sembra inoltre che abbia a carico diverse denunce per truffa e che abbia contratto debiti con più persone.