Ecuador: era "resuscitata", ora è deceduta realmente

E' deceduta adesso ufficialmente la donna che era "resuscitata" durante il suo funerale la settimana scorsa, in Ecuador. Lo riferisce oggi il quotidiano "El Comercio" precisando che la morte di Bella Montoya, di 76 anni, è stata certificata per la seconda volta dall'ospedale "MartinIcaza" di Babahoyo. Lo stesso dove era stata ricoverata per la prima volta il 9 giugno dopo aver avuto un infarto e dove era stato dichiarato affrettatamente il suo decesso il 13 giugno.