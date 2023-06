Effetto tassi, borse ancora in calo. Tim in rialzo dopo l'ok alle negoziazioni con Kkr

Le borse aprono in calo. A Milano -0,52% per l'indice Ftse Mib, che nella settimana vede un bilancio in ribasso del 2,03%. Negative anche le altre borse europee (-0,3% per Londra e Parigi, -0,5% per Francoforte) così come i future sugli indici di Wall Street, -0,3% per quello sull'S&P500.

Pesano le risposte delle banche centrali a un'inflazione che non scende. Ieri la Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi di 50 punti base, il doppio di quanto atteso. Su i tassi anche in Svizzera e Norvegia. E in Turchia svolta dopo anni di politiche monetarie eterodosse: a fronte di una lira turca in caduta libera, -20% a giugno, la banca centrale ha alzato i tassi di 650 punti base, gli analisti si aspettavano un aumento di mille punti base.

Mercati in calo anche in Asia, dove il bilancio settimanale peggiore è per Hong Kong, -6%. Segno meno anche a Tokyo (oggi -1,45%, settimana -2,74%), perché anche nel Sol Levante l'inflazione di fondo sale (+4,3% a maggio, dal +4,1% di aprile), mentre a giugno gli indici dei direttori acquisti (Pmi) sono scesi più delle aspettative, soprattutto nella manifattura, da 50,6 a 49,8. Indici Pmi che alle 10 saranno diffusi anche nell'Eurozona.

Sotto i riflettori Tim, +1,70%, miglior titolo del paniere del Ftse Mib. Ieri il cda ha deciso di avviare una trattativa in esclusiva per la vendita della rete con il fondo americano Kkkr, la cui offerta è stata reputata migliore rispetto a quella di Cassa Depositi e Prestiti e del fondo Macquarie. Il termine per un'offerta vincolante è fissato al 30 settembre.

Intanto Eni e Var Energi (società detenuta da Eni al 63%) hanno annunciato l'acquisizione di Neptune, società indipendente leader nell'esplorazione e produzione, con attività in Europa occidentale, Nord Africa, Indonesia e Australia. Eni, si legge in una nota, acquisirà l'intero portafoglio di Neptune con esclusione delle attività in Germania e in Norvegia. Il valore totale dell'operazione è di 4,9 miliardi di dollari, pari a circa 4,5 miliardi di euro.

In tema di gas, è in calo, è scambiato a 32,5 euro al megawattora. -4,7% rispetto a ieri.

Si avvicina lo sbarco anche a Piazza Affari, dopo quello a Hong Kong, per la società di yatch di lusso Ferretti. Il gruppo nella notte ha annunciato la positiva conclusione dell'offerta connessa all'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle sue azioni ordinarie sull'Euronext Milan di Borsa Italiana. Sulla base del prezzo di offerta (3 euro ad azione), la capitalizzazione di mercato della società al primo giorno di negoziazioni a Milano sarà pari a circa 1 miliardo.