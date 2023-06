Napoli, Elly Schlein all'assemblea di Articolo 1: "Continuiamo ad aprire il PD, allarghiamolo"

Inizia con il ricordo di Enrico Berlinguer, storico segretario del Pci morto l'11 giugno 1984, la seconda giornata dell'Assemblea nazionale di Articolo 1 che si svolge nello stabilimento ex Whirlpool di via Argine, a Napoli. Seduti in prima fila Roberto Speranza, Arturo Scotto, Pierluigi Bersani, Chiara Geloni, presenti anche il giornalista Sandro Ruotolo e lo scrittore Maurizio De Giovanni. La grande attesa oggi è per la segretaria del PD Elly Schlein che è intervenuta alle 12.

"Dobbiamo continuare ad allargare e ad aprire come Pd", ha detto Schlein accolta da un lungo applauso. Raggiungendo la prima fila della platea ha abbracciato il segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza. E subito ha rivolto un pensiero a Pier Luigi Bersani che l'ha preceduta sul palco: "E' difficile parlare, dopo l'emozione di ascoltare quello che è stato il mio segretario. Oggi da sua segretaria, se sono qui è per il suo e il vostro impegno di questi anni".

Oggi è il giorno in cui si riavvolge il nastro: Articolo 1 era nato per una scissione dal PD nel 2017 e ora si scioglie per ritornarci dentro. Ora Articolo 1 si trasforma in una associazione dal nome “Compagno è il mondo”. Sarà un'area politico-culturale all'interno del Pd, uno spazio che spingerà al centro della riflessione politica, da sinistra, i temi del lavoro, della redistribuzione, dell'equità sociale, dei diritti. “E' un giorno di ricongiungimento familiare”, ha detto Schlein.

Su Roberto Speranza, che oggi è il padrone di casa per l'ultima volta, detto: "Ha affrontato una pandemia sconosciuta, a mani nude, tutelando i valori fondamentali, nel pieno solco della costituzione, grazie Roberto. Lo hai fatto non rinunciando a mettere il segno più all'investimento alla sanità pubblica". Schlein dà atto a Speranza della generosità di questa scelta, sciogliere il suo partito, per tornare a casa. "Non mi sfugge l'importanza di questo passaggio, sono vicina a voi, è un passaggio di cui cogliamo tutta la generosità. Vi sono riconoscente perché in questi anni avete davvero offerto uno spazio a tanti che si sono sentiti orfani e disorientati, e tra questi c'ero anche io. Avete cercato di tenere in movimento una casa rifugio - ha detto la segretaria - Abbiamo l'ambizione di dirvi che siamo al vostro fianco con un nuovo Pd che deve diventare casa di quelle spinte e di quelle mobilitazioni".

Sulla guerra russo-ucraina la segretaria ha detto: "Pieno supporto al popolo ucraino senza estromettere la parola pace, stiamo accanto al lavoro del cardinale Zuppi, ma non può essere solo la Chiesa, serve anche la politica".