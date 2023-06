Elly Schlein: "Occorre trovare un terreno comune delle opposizioni. Io sento questa responsabilità"

Giornata densa di appuntamenti per la segretaria del PD, Elly Schlein. L’incontro con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula. "Lula - ha detto Schlein – è un simbolo straordinario di lotta, di riscossa e di rivincita delle persone più deboli su una destra estrema che anche in Brasile ha spaccato la società, emarginato i più deboli e fattogli interessi di pochissimi". Il faccia a faccia con Lula, per Schlein è stato anche un modo per riaffermare il nuovo corso del Pd, per ribadire un concetto a lei caro: giustizia sociale e climatica vanno insieme. "Ci siamo confrontati sulle sfide comuni - ha detto Schlein - sui grandi temi globali: democrazia, contrasto ai cambiamenti climatici e alle disuguaglianze".

Poi la tappa in Calabria a Lamezia Terme per il “Trame Festival – Festival dei libri sulle mafie” dove ha detto: "Da quando sono arrivata, sto dicendo che dopo la sconfitta alle politiche, quella alle regionali, le difficoltà ai ballottaggi occorre trovare un terreno comune delle opposizioni. Io sento questa responsabilità e spero che la sentano anche gli altri". Così Elly Schlein all'incontro 'Contro le mafie una politica radicale' con Emiliano Fittipaldi.

"Anzitutto questa sera siamo in Calabria e sono molto felice di essere qui perchè il Pd vuole portare avanti, è nel suo Dna, il contrasto a ogni forma di criminalità organizzata. Soprattutto adesso che arrivano nel Paese investimenti importanti come quelli del Pnrr - ha proseguito Schlein - bisogna tenere alti i presidi di legalità, di trasparenza, di prevenzione rispetto all'infiltrazione criminale nell'economia legale, quindi per questo siamo contenti di essere qui".

“Ci sono territori dove c'è chi si sente padrone delle tessere e delle persone, ma il Pd ha i suoi anticorpi tanto è vero che abbiamo vinto le primarie e questo ci dà la forza di fare scelte non da soli. Chi pensava di tornare ai caminetti resterà deluso. Come si fa a ribaltare alcuni equilibri? Ci serve un partito dove nessuno si sente padrone di tessere e persone". Così la segretaria Pd rispondendo a una domanda in cui veniva citato il governatore campano, Vincenzo De Luca. "Ci sono territori dove ci sono stati dei problemi e ci sono stati commissariamenti e soluzioni. Il Pd non è disposto a scendere a compromessi".

Poi parlando della sanità: "Io sono convinta che sulla sanità pubblica si possa lavorare con le altre opposizioni. Così come su altri temi. E' un dover morale provare a costruire l'alternativa alla destra a partire non da differenze, ovvie perchè sennò saremmo lo stesso partito, ma dalle cose che abbiamo in comune".

E sulla riforma della giustizia: "E' sbagliato fare una riforma della giustizia sull'onda emotiva della morte di Berlusconi, peraltro non mi sembra che sia un tema su cui seguire l'esempio di Berlusconi. Abbiamo avuto rispetto ma non abbiamo potuto partecipare alla beatificazione, tanto più sulla giustizia e sul conflitto di interesse, temi su cui il Pd deve continuare a lottare”. E sulle divergenze interne al partito soprattutto sull’abuso d‘ufficio ha spiegato che : “In un grande partito plurale le sensibilità sono diverse e non devono spaventare. Abbiamo già aperto un confronto al nostro interno e con i nostri sindaci. Noi abbiamo tenuti una posizione molto equilibrata: l'abuso d'ufficio non va abrogato ma siamo disponibili a una riforma. Questa è la posizione che intendiamo tenere nei passaggi parlamentari".

Sulla guerra in Ucraina una posizione molto chiara quella della segretaria del PD, facendo anche riferimento alla sua presenza alla manifestazione del M5S: "Quando siamo davanti a un governo che colpisce così duramente le fasce più fragili della società la responsabilità maggiore che abbiamo è proprio quella di costruire convergenze. Quando mi invitano a passare su una questione che riguarda la precarietà e la difesa contro la povertà io sarò in quelle piazze. Ma non vuol dire che cambio idea sul supporto all'Ucraina. Il Partito democratico su questo ha sempre avuto una posizione chiara e coerente".

Un passaggio è stato dedicato anche alla maggioranza e alla giornata di oggi tra MES e Decreto lavoro: “ "Non vorrei che noi stessi fossimo vittime di un riflesso condizionato. Si parla tanto di sfumature che dividono le opposizioni o un grande partito del 21% e non parliamo di due fatti clamorosi accaduti oggi: Giorgetti ha smentito Giorgia Meloni sul Mes e la maggioranza è andata sotto sul Dl Lavoro".

Un pensiero va anche a quanto accaduto a largo della Grecia: "Spero che trovino quelle persone nel sottomarino. Però, mi fa impressione il dispiegamento di mezzi per la ricerca di persone che hanno pagato moltissimo per questo viaggio, e trovo ingiusto che l'altro giorno sulle coste greche non si sia mosso un dito per salvare quei migranti"

La segretaria è poi partita per il Molise. Insieme a Verdi-Si, Socialisti e a una serie di liste civiche, Pd e M5s cercheranno di strappare la regione al centrodestra, presentando come candidato governatore il sindaco di Campobasso Roberto Gravina (M5s). "Ora pensiamo a questo progetto ideato con molta cura, molta attenzione - ha detto Conte - Spero che possa esserci la svolta per il Molise, con una squadra seria". Però, nella visione di Schlein le alleanze sono più ampie della coalizione messa insieme in Molise. “Non mi hanno mai appassionato le formule, posso dire quello che ho detto in direzione: noi siamo aperti al lavoro su temi comuni con tutte le altre forze dell'opposizione, cercando di costruire alleanze sui temi. Noi continuiamo a esprimerci nello sforzo di unire, riconoscendo anche le differenze, che ci sono, sennò saremmo nello stesso partito”.

Elly Schlein e Giuseppe Conte, domani si vedranno a Campobasso: non sarà un comizio ma una iniziativa - ancora da definire - a sostegno del candidato, Roberto Gravina.E' quanto viene confermato da fonti delle due forze.