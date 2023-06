Esami di maturità 2023: ecco le tracce della prima prova di italiano

Sette le tracce per la prima prova di italiano eseguita oggi in tutta Italia. Ecco i testi.

Tipologia A: analisi del testo

Per l'Analisi del testo (tipologia A), sono stati presentati “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo e un brano di Alberto Moravia tratto da “Gli indifferenti”.

La poesia, contenuta nella penultima raccolta del grande poeta, pubblicata nel 1958, è ispirata al lancio in orbita del primo satellite artificiale Sputnik I dell'anno precedente, che aprì la corsa allo spazio. Quasimodo parla di un uomo "creatore", e di una "intelligenza laica" che "mise altri luminari uguali a quelli che giravano dalla creazione del mondo", ossia i satelliti, sottolineando ancora, come viene chiesto agli studenti, il coraggio dell'uomo che miliardi di anni dopo Dio crea altri astri artificiali. Questo il testo della poesia: In principio Dio creò il cielo e la terra, poi nel suo giorno esatto mise i luminari in cielo e al settimo giorno si riposo'. Dopo miliardi di anni l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, senza mai riposare, con la sua intelligenza laica, senza timore, nel cielo sereno d'una notte d'ottobre, mise altri luminari uguali a quelli che giravano dalla creazione del mondo. Amen.

Questo invece un passaggio del brano di Alberto Moravia: "Tutti lo guardarono. "Ma vediamo, Merumeci", supplicò la madre giungendo le mani; "non vorrà mica mandarci via così su due piedi?... Ci conceda una proroga... ". "Ne ho già concesse due"; disse Leo "basta... tanto più che non servirebbe ad evitare la vendita...". "Come a non evitare?" domandò la madre. Leo alzò finalmente gli occhi e la guardò: "Mi spiego: a meno che non riusciate a mettere insieme ottocentomila lire, non vedo come potreste pagare se non vendendo la villa...". La madre capì, una paura vasta le si aprì davanti agli occhi come una voragine; impallidì, guardò l'amante; ma Leo tutto assorto nella contemplazione del suo sigaro non la rassicurò: "Questo significa" disse Carla "che dovremo lasciare la villa e andare ad abitare in un appartamento di poche stanze?". "Gia'", rispose Michele "proprio cosi'". Silenzio; la paura della madre ingigantiva; non aveva mai voluto sapere di poveri e neppure conoscerli di nome, non aveva mai voluto ammettere l'esistenza di gente dal lavoro faticoso e dalla vita squallida. "Vivono meglio di noi" aveva sempre detto; "noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza e perciò soffriamo più di loro..."; ed ora, ecco, improvvisamente, ella era costretta a mescolarsi, a ingrossare la turba dei miserabili; quello stesso senso di ripugnanza, di umiliazione, di paura che aveva provato passando un giorno in un'automobile assai bassa attraverso una folla minacciosa e lurida di scioperanti, l'opprimeva; non l'atterrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l'avrebbero trattata di quel che avrebbero detto le persone di sua conoscenza, tutta gente ricca, stimata ed elegante; ella si vedeva, ecco... povera, sola, con quei due figli, senza amicizie che' tutti l'avrebbero abbandonata, senza divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni: oscurità completa, ignuda oscurità". Agli studenti viene chiesto di argomentare il testo proposto con una riflessione "sulla rappresentazione del mondo borghese come delineato criticamente da Moravia", anche facendo riferimento ad altri autori italiani e stranieri "che hanno affrontato il tema della rappresentazione dei caratteri della borghesia".

Per il Testo argomentativo (tipologia B): Chabod, Angela, Fallaci

Il brano tratto dall'opera del 1961 del grande storico ricorda che il principio di nazionalità, una delle idee motrici del XIX secolo, fu collegato all'idea di libertà politica, e progressivamente di indipendenza dallo straniero, come nel caso di Cavour, e viene poi citato Mazzini con la sua connessione strettissima tra patria e umanità, che per lui "è, essenzialmente, l'Europa". Agli studenti viene chiesto di riassumere le visioni di Cavour e Mazzini secondo il brano di Chabod, di spiegare la frase mazziniana "la Nazione non è fine a se stessa, anzi! È mezzo altissimo, nobilissimo, necessario, ma mezzo, per il compimento del fine supremo: l'Umanità", e di riflettere "sul valore da attribuire all'idea di nazione".

Sempre per questa categoria: Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato”, l'ultima opera-testamento edita nel 2022. "In questo nuovo panorama - si legge nel brano sottoposto agli studenti - ci sono cambiamenti che svettano maggiormente rispetto ad altri. Uno è la diminuzione del costo relativo delle materie prime e della manodopera rispetto al "software", cioè alla conoscenza, alla creatività. Questo sta succedendo anche in certe produzioni tradizionali, come quella di automobili, ma soprattutto per i prodotti della microelettronica, come telefonini, tablet, computer. Si è calcolato che nel costo di un computer ben il 90% sia rappresentato dal software, cioè dalle prestazioni del cervello. Quindi l'elaborazione mentale sta diventando la materia prima più preziosa. La crescente capacità di innovare sta accentuando quella che gli economisti chiamano la distruzione creativa, vale a dire l'uscita di scena di attività obsolete e l'ingresso di altre, vincenti". Agli studenti viene chiesto quali sono le conseguenze della "distruzione creativa" e cosa intende Angela con "ricchezza immateriale", sottolineando che nel testo il grande giornalista e divulgatore "attribuisce un valore essenziale alla creativita' umana nella corsa verso l'innovazione".

Il terzo testo per la tipologia B un brano di Oriana Fallaci tratto da “Intervista con la storia”.

Nel brano citato nella traccia, che inizia con il passaggio "La storia è fatta da tutti o da pochi? Dipende da leggi universali o da alcuni individui e basta?" l'inviata affronta tra l'altro i temi della Guerra fredda e della minaccia nucleare, e ancora oggi, si sottolinea, "il susseguirsi di tensioni e conflitti non accenna a placarsi, anche nel nostro continente". Agli studenti si chiede se "la situazione è ancora oggi nei termini descritti dalla giornalista".

Per il tema di attualità (tipologia C): la lettera all'ex ministro Bianchi e l'articolo di Marco Belpoliti

Per la lettera aperta all'ex ministro Bianchi sull'esame di Maturità si è richiesto un commento sul documento inviato nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'allora ministro dell'Istruzione, in piena pandemia, per chiedere di reintrodurre le prove scritte alla maturità, abolite per il rischio contagio. Una scelta non casuale, in concomitanza proprio con il ritorno dell'esame alla forma pre-Covid.

La seconda traccia riguarda un articolo di Marco Belpoliti, pubblicato su 'Repubblica' il 30 gennaio 2018. "Non sappiamo più attendere. Tutto è diventato istantaneo, in 'tempo reale', come si è cominciato a dire da qualche anno. La parola chiave è: 'Simultaneo'. Scrivo una email e attendo la risposta immediata. Se non arriva m'infastidisco: perché non risponde? Lo scambio epistolare in passato - si legge nell'articolo - era il luogo del tempo differito. Le buste andavano e arrivavano a ritmi lenti. Per non dire poi dei sistemi di messaggi istantanei cui ricorriamo: WhatsApp. Botta e risposta. Eppure tutto intorno a noi sembra segnato dall'attesa: la gestazione, l'adolescenza, l'età adulta. C'e' un tempo per ogni cosa, e non è mai un tempo immediato".