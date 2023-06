Seneca al Classico, studio di funzioni allo Scientifico: la seconda prova scritta degli esami

Seneca al Classico, problemi con le funzioni allo Scientifico. Dopo la prova di italiano di ieri, è il giorno della seconda prova scritta per i 536.008 studenti coinvolti nell'esame di maturità - sono 521.015 candidati interni e 14.993 esterni. L'inizio alle 08.30, in contemporanea in tutti gli istituti e con tracce elaborate dal Ministero diverse a seconda dell'indirizzo e delle materie: al liceo Classico dunque la versione di latino, allo Scientifico l'esame di matematica, al liceo Linguistico la prova sulla prima lingua e cultura straniera. La prossima settimana inizieranno gli orali.

Seneca per la versione di latino al Classico E' un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio - tratto dalle Lettere Morali, una raccolta di 124 lettere suddivise in 20 libri, scritte dall'autore negli ultimi mesi di vita - quello scelto dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova scritta di latino al liceo classico.



Agli studenti viene chiesto di tradurre il testo, di comprenderlo e interpretarlo, di fare un'analisi linguistica e stilistica e infine di concludere con un approfondimento e delle riflessioni personali. “Chi è saggio non segue il volgo” è la versione proposta che esprime il concetto secondo cui il favore della folla non porta felicità ma rovina. Seneca non veniva proposto dal 2017 e sale al primo posto della ''classifica'' degli autori più proposti alla Maturità dal dopoguerra a oggi: con 16 ''apparizioni'' eguaglia infatti Cicerone, assente dal 2009. Nell'ultimo esame di Stato pre-pandemia era stato infatti proposto un brano di Tacito.

Allo Scientifico: funzioni, geometria e calcolo delle probabilità La soluzione di problemi attraverso lo studio delle funzioni è oggetto della prova di matematica allo Scientifico. Diversi sono quesiti di analisi matematica - dall'applicazione del Teorema di Rolle allo studio degli zeri di una funzione - combinati con alcuni di geometria (es, dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi) e di geometria analitica. Infine - rende noto il sito Skuola.net -, c'è un problema sul calcolo delle probabilità, inerente un dado truccato. I problemi appaiono abbastanza fattibili, si tratta di esercizi tipici presenti anche sui libri di testo moderni. Soprattutto il secondo problema, che è una classica richiesta su una funzione dipendente da un parametro di cui poi si debbono trovare varie caratteristiche come dominio, discontinuità, massimi, minimi e così via. Il primo problema presenta alcune difficoltà in più in alcune richieste, ma ne contempla comunque altre abbastanza standard. Alcuni quesitisono abbastanza standard e immediati: il secondo, sulla probabilità, e il settimo, su continuità e differenziabilità, dovrebbero essere alla portata di tutti. Solo il sesto quesito invece riserva qualche insidia e richiederebbe uno sviluppo in serie di Taylor, che magari non tutti svolgono. Questo il commento al compito di matematica per il Liceo Scientifico, secondo il professor Donato Antonio Ciampa, tutor della piattaforma specializzata Ripetizioni.it.

(LaPresse/archivio) Roma, esami di maturità

A Scienze Umane tracce su Morin e Bachelet e globalizzazione Per i licei per le Scienze Umane -indirizzo scienze umane - la traccia è formata da due parti. La prima è un brano tratto dall'opera "Il metodo. Etica" del filosofo Edgar Morin. La seconda è invece incentrata su un estratto dagli "Scritti Civili" di Vittorio Bachelet. Per l'opzione economico-sociale, invece, la traccia - di Diritto ed Economia politica - parla di “globalizzazione”. Il compito si struttura su due documenti: il primo è un estratto dall'opera "La globalizzazione e i suoi oppositori" dell'economista Joseph Stiglitz, il secondo è un brano tratto dall'opera "Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione. Una visione multidisciplinare", a cura di Pompeo Della Posta e Anna Maria Rossi.

Istituti tecnici, tracce su economia aziendale All'istituto tecnico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la traccia proposta per la seconda prova è incentrata su Economia Aziendale.

Al Linguistico: Barnes, Obama e l'Unesco Al liceo Linguistico, per la prova di Inglese, la traccia si struttura in due parti: nella prima ci sono 15 domande in totale, a risposta chiusa o aperta su due testi di cui si chiede comprensione e interpretazione. Il primo brano è tratto dal romanzo "Elizabeth Finch" di Julian Barnes pubblicato nel Regno Unito nel 2022; mentre il secondo brano, intitolato "Being forgetful isn'tstupid - it helps make smarter decisions, scientists say" è un estratto di un articolo scientifico pubblicato sul sito www.indipendent.co.uk. La seconda parte della traccia chiede invece al maturando di produrre due testi originali di 300 parole ciascuno: la prima proposta contiene un citazione di Barack Obama dalla quale prendere ispirazione per la propria produzione, mentre la seconda chiede di scrivere un articolo per un giornale scolastico basandosi su una frase dell'Unesco.

Le tracce dei temi Quasimodo, Moravia, Piero Angela erano ieri tra le tracce per il tema di italiano, la prima prova degli esami di maturità. Gli studenti hanno potuto scegliere tra l'analisi e l'interpretazione della poesia di Salvatore Quasimodo “Alla nuova luna”, contenuta nella raccolta “La terra impareggiabile”, del 1958 ispirata al lancio in orbita del primo satellite artificiale Sputnik I nel 1957; “Gli Indifferenti' di Moravia pubblicato nel 1929; “10 cose che ho imparato”, l'ultima opera-testamento di Piero Angela edita nel 2022. Tra le tracce anche un articolo del giornalista Marco Belpoliti, dal titolo “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”, pubblicato su “La Repubblica” nel 2018, “L'idea di nazione” di Federico Chabod, un brano di Oriana Fallaci, tratto dal libro “Intervista con la storia”. E una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità, scritta durante la pandemia.

ANSA Esame di maturità presso il liceo Alfieri di Torino

Quest'anno, superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame è tornato alla normalità: due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal ministero) e un colloquio; commissari interni ed esterni; svolgimento delle prove Invalsi requisito di ammissione; unica deroga i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame, e per gli studenti delle zone alluvionate. Per loro, le prove d'esame sono sostituite da un colloquio interdisciplinare.