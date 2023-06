Altre 5 medaglie azzurre agli European Games, Italia a quota 63

Incetta di medaglie azzurre. L'Italia continua a ben figurare ai Giochi Europei di Cracovia: dalla rassegna polacca ne sono arrivate altre cinque, portando il totale a 63. Ottimi risultati dal tiro a volo: raggiunta la finale con il secondo punteggio in qualifica (208 piattelli), la squadra femminile di skeet composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio ha battuto per 7-1 la Slovacchia, vincendo la medaglia d'oro. Nello skeet a squadre maschile, invece, l'Italia chiude con l'argento: Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli sono stati sconfitti per 7-3 dalla Finlandia. Eloisa Passaro si mette al collo la medaglia di bronzo nella sciabola individuale femminile: l'atleta azzurra è stata sconfitta da Olga Kharlan in semifinale 15-12. Ancora Italia-Ucraina, ma nella finale di muaythai categoria -91 kg: Enrico Pellegrino Pellegrino perde 27-30contro Oleh Pryimachov e conquista l'argento.