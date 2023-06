Scherma, oro Italia fioretto a squadre uomini nella competizione continentale

Garozzo: “Noi una bella squadra, avversari forti”

"L'oro è una grande emozione, era una gara importante per noi non solo per la medaglia in palio ma anche per i punti per la qualifica olimpica. Siamo una bella squadra, abbiamo tirato bene tutta la giornata e siamo contenti. Gli alti e bassi nel finale? Volevamo dare un po’ di pathos, lo faccio per voi. Scherzi a parte, gli avversari sono forti ma noi lo siamo di più". Così Daniele Garozzo dopo l'oro conquistato nella prova a squadre maschile di fioretto