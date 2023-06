I risultati del Girone C: Inghilterra-Israele 2-0, Repubblica Ceca-Germania 2-1

Altri verdetti degli Europei Under 21 in corso in Georgia e Romania. A Spagna e Ucraina, già qualificate ai quarti di finale grazie ai risultati di ieri, si aggiunge l'Inghilterra nel Girone C.

I Tre Leoni battono Israele con un netto 2-0, realizzatori Gordon al 16'e Smith-Rowe al 68'. Gli inglesi sono così a punteggio pieno nel Girone. Le due vittorie consecutive, su altrettante partite giocate, valgono il passaggio del turno.

Comincia a diventare difficile invece il percorso della Germania che dopo il pareggio 1-1 dell'esordio contro Israele viene battuta dalla Repubblica Ceca per 2-1.

La sconfitta di oggi mette nei guai la formazione dei giovani tedeschi che nell'ultima giornata dovranno vincere contro l'Inghilterra e sperare che la Repubblica Ceca non faccia punti contro Israele. Vanno in vantaggio i cechi al 33’ con Václav Sejk, pareggia temporaneamente Angelo Stiller al 70’ e a 3 minuti dalla fine arriva il gol decisivo di Martin Vitík.