Eva Longoria alla Casa Bianca: con il suo 'Flamin' hot' celebra la comunità latino americana

Si è trattata della prima visione alla Casa Bianca di un film incentrato su personaggi ispanici. “Ho lavorato duramente con il mio team per produrre questo film autentico sull'inclusione”, ha detto Eva Longoria ai giornalisti. Sul tema è intervenuta anche la first Lady, Jill Biden, affermando che “Montañez - il protagonista della pellicola - ha aiutato a cambiare il modo in cui le aziende pensano ai clienti latini. Questo film non riguarda solo Richard. Riguarda tutti quelli che sono stati trascurati o sottovalutati”.

Ma le polemiche sono dietro l'angolo. Il Los Angeles Times ha pubblicato un articolo secondo cui Montañez avrebbe inventato tutto. La stessa Frito-Lay (casa di produzione dello snack) afferma che l'uomo non è “mai stato coinvolto”.

Alle accuse la Casa Bianca ha risposto che il film non ha ambizioni documentaristiche ma l'importante è l'obiettivo, ossia far vedere che chiunque, anche chi parte dal gradino più in basso della scala sociale, con le difficoltà legate all'essere un migrante, può raggiungere il successo.

In Flamin' Hot l'attore Jesse Garcia interpreta Montañez, un uomo impiegato nelle pulizie della Frito Lay, nel sud della California, che riesce a convincere i suoi capi a creare uno spuntino che celebri i sapori del Messico.