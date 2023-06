Ex presidente brasiliano Bolsonaro condannato dal Tribunale superiore: è ineleggibile per otto anni

Cinque giudici su sette hanno riconosciuto l'ex capo di Stato colpevole di abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali . Mentre l'episodio della riunione con gli ambasciatori del luglio 2022, che ha portato Bolsonaro alla sbarra, è stata solo l'occasione da cui partire per esplorarne le responsabilità nelle trame cospirative, sfociate nell'attacco ai Palazzi della democrazia dell'8 gennaio a Brasilia. Gli unici ad esprimersi a favore dell'ex capo di Stato - come previsto - sono stati i magistrati Raul Araujo e Nunes Marques.

Il Presidente del tribunale cita “Gli ingegneri del caos”, un testo di Da Empoli

Nella sua motivazione della condanna contro il leader sovranista Jair Bolsonaro, il presidente del Tribunale superiore elettorale brasiliano, Alexandre de Mores, ha citato due opere: "Gli ingegneri del caos" di Giuliano Da Empoli, e "La macchina dell'odio", della giornalista brasiliana Patrícia Campos Mello. Entrambi i testi esplorano il modo in cui le notizie false e le teorie del complotto vengono utilizzate per diffondere odio e paura, oltre che per influenzare i periodi elettorali.

Il ministro della Giustizia, chiederò risarcimento a Bolsonaro per i danni arrecati a magistratura e alla società

Il ministro della Giustizia brasiliano, Flavio Dino, annuncia un'iniziativa presso l'Avvocatura generale dello Stato per chiedere un risarcimento per i danni arrecati dall'ex presidente alla magistratura e alla società. Lo scrive sul suo profilo Twitter: "La decisione del Tribunale superiore elettorale dimostra come siano stati perpetrati attacchi abusivi al sistema giudiziario e all'ordine legale. Invierò, pertanto, richiesta all'Avvocatura generale per l'analisi di un'azione risarcitoria per i danni arrecati alla magistratura e alla società, alla luce della condotta di Bolsonaro”.