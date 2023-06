F1 GP d’Austria: pole per Verstappen, Ferrari in seconda e terza posizione per la gara di domenica

Domani le qualifiche per la Sprint Race e gara short.

Ottimo quarto tempo per la McLaren di Lando Norris seguito da Lewis Hamilton su Mercedes. Solo settimo tempo per Fernando Alonso con l'Aston Martin.

Male invece Sergio Perez, che con l'altra Red Bull resta fuori dal Q3 per la quarta volta consecutiva, pagando l'errore di aver varcato più volte i “track limits”, ossia esser passato oltre la linea che delimita la pista.

Leclerc “Bella sensazione tornare in prima fila. Grazie ai ragazzi in fabbrica”

"Bella sensazione avere delle qualifiche pulite e tornare di nuovo in prima fila. Le mie sensazioni sono andate migliorando nelle ultime due gare. Poi in Q1 e Q2 ho cercato di costruire il giro da fare poi in Q3". Così Charles Leclerc racconta la sua grande giornata nelle qualifiche.

"Sono riuscito a mettere insieme tutto quello che volevo - ha aggiunto il pilota monegasco della Ferrari - proprio nell’ultimo giro e sono riuscito ad arrivare molto vicino a Max, ma non è bastato. Ma non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull ed è un buon risultato. Ringrazio tutti i ragazzi in fabbrica”.