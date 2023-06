Faccia a faccia Ue-Zuckerberg, Meta ha "lacune sulla tutela dei minori"

Il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, si appresta a volare nella settimana del 19 giugno in California per una missione nella Silicon Valley in vista dell'entrata in vigore, il 25 agosto, degli obblighi per le Big Tech contenuti nel Digital Services Act, la nuova legge Ue per regolamentare il “far west” digitale. Il 23 giugno Breton sarà a Menlo Park, nel quartier generale di Meta, per un faccia a faccia con l'amministratore delegato Mark Zuckerbeg.

"Il codice volontario sulla protezione dei minori" messo in atto dalla casa madre di Facebook, Instragram e WhatsApp "sembra non funzionare", ha ammonito Breton in un tweet, commentando il report diffuso dal Wall Street Journal sull'accesso ai contenuti pedopornografici su Instagram.