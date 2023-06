Festini hard dopo i concerti dei Rammstein, diverse ragazze accusano il leader del gruppo rock

Festini a base di alcol, droga e sesso spesso non consenziente. E' il quadro delineato da diverse donne che, intervistate dai media tedeschi Ndr e Sueddeutsche Zeitung (Sz), accusano di abusi Till Lindemann, 60 anni frontman della band dei Rammstein. Secondo le testimonianze raccolte da Ndr e Sz, almeno due donne, in forma anonima, hanno denunciato presunti atti sessuali a cui non avrebbero acconsentito in occasione degli 'after-party' dopo i concerti della band tedesca. Una delle donne, 21 anni, ha affermato di essere rimasta priva di sensi in una stanza di albergo dopo una festa post-concerto, per poi svegliarsi con il cantante sopra di lei. Secondo i suoi ricordi, Lindemann era sdraiato su di lei quando ha ripreso conoscenza e le ha chiesto se doveva smettere. "E non sapevo nemmeno cosa volesse smettere di fare", ha commentato la giovane. Lindemann, a un certo punto, se n'è andato. I membri della sua squadra in seguito hanno offerto della droga alla giovane, che lei ha rifiutato.

Getty Till Lindemann, cantante dei Rammstein

L'inchiesta di Ndr e Sz descrive per la prima volta in dettaglio una sorta di sistema elaborato per i festini post-concerto: nelle conversazioni con i giornalisti, più di una dozzina di donne hanno riferito di essere state specificamente avvicinate da diverse persone dell'ambiente di Lindemann, spesso tramite Instagram o direttamente ai concerti dei Rammstein, per partecipare alle feste appositamente organizzate per il cantante.

Getty Till Lindemann

Il sistema si è ripetuto in diverse città d'Europa, sempre con un processo molto simile. Le donne avrebbero dovuto inviare foto di se stesse in anticipo, oppure foto e video sono stati realizzati sul posto. Alle donne è stato chiesto in anticipo di vestirsi in modo attraente. Una donna ha riferito di essere stata chiaramente informata che l'accesso al concerto e alla festa dopo lo spettacolo sarebbe stato disponibile solo se c'era interesse per rapporti sessuali con Lindemann - e che il cantante, che ora ha 60 anni, vuole che partecipino solo donne molto giovani. Ad alcune donne non è stata chiesta l'età, anche se alle feste venivano offerti alcolici e droghe illegali. Molte di queste donne hanno giurato sulla verità dei loro resoconti. Inoltre, numerosi screenshot dalle chat di WhatsApp e Instagram, nonché foto, documentano le dichiarazioni delle giovani. Né Lindemann né l'organizzazione dei Rammstein hanno voluto replicare alle accuse. Qualche giorno fa, l'irlandese Shelby Lynn aveva affermato di essere stata drogata a margine di un concerto dei Rammstein. La band ha finora respinto le accuse come false. Numerose donne hanno poi mostrato solidarietà a Lynn sui social media. Allo stesso tempo c'è stata una massiccia campagna di donne che hanno sostenuto i Rammstein, con centinaia di video e post su Twitter, Instagram e YouTube.

Getty Rammstein in concerto