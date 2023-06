Fine vita, il Veneto dà il via libera a una richiesta di suicidio assistito

L'azienda sanitaria regionale veneta, e il Comitato etico, danno, per la seconda volta, senza ostruzionismi, il "via libera" ad una richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere al "suicidio medicalmente assistito". Lo annuncia l'Associazione Luca Coscioni.

Il Veneto è particolarmente sensibile a questa tematica, è stata infatti la prima regione ad aver raggiunto la soglia delle firme necessaria per poter portare la proposta di legge regionale sul “suicidio assistito” in Consiglio regionale. In un mese, invece che nei sei previsti per la campagna, 7000 veneti a marzo avevano già sottoscritto il testo di "Liberi Subito" , la proposte di legge regionale elaborata dall’Associazione Luca Coscioni per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria.