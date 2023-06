Firenze, bimba scomparsa: il padre detenuto, tenta il suicidio in carcere

Secondo quanto si apprende, ieri l'uomo ha ingerito detersivo ed è stato poi portato in ospedale dove è stato sottoposto a lavanda gastrica. Oggi il giovane, secondo quanto appreso, è rientrato a Sollicciano: nei suo confronti è stato attivato il piano di prevenzione del rischio suicidario, come sempre quando si verificano casi del genere. Da capire, secondo quanto appreso, se si sia trattato davvero di un tentativo di suicidio o di un atto di autolesionismo a seguito delle notizie sulla scomparsa della sua bambina.

Mentre a Firenze fervono le ricerche di Kataleya Mia Chicllo Alvarez , la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno, il padre, detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano per reati contro il patrimonio, ieri ha tentato il suicidio dopo avere appreso della scomparsa della figlia.

La madre della bimba scomparsa e alcuni inquilini dello stabile occupato dove la famiglia vive tra via Maragliano e via Boccherini, hanno improvvisato un corteo con uno striscione con scritto 'Aiutateci a trovare Kataleya'

Sulla base delle testimonianze della madre della bimba, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagini con l'ipotesi di sequestro di persona.

Stamattina la madre della bimba scomparsa e alcuni inquilini dello stabile occupato dove la famiglia vive -tra via Maragliano e via Boccherini- sta manifestando in corteo on uno striscione con scritto 'Aiutateci a trovare Kataleya' e intonando slogan come 'Vogliamo giustizia', "Vogliano risposte" e 'Torna a casa Kataleya'.

I manifestanti, di origine sudamericana, sono arrivati in corteo davanti al Tribunale dei minori di Firenze dove hanno affisso cartelli e striscioni e chiedono risposte e un aiuto per trovare la piccola. La mamma di Kataleya è stata fatta entrare nella sede del Tribunale mentre i manifestanti stanno improvvisando un presidio. Il corteo ha sfilato da piazza Puccini al Tribunale dei minori, vigilato dalla Polizia Municipale.