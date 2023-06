Fmi: "Si attuino i Pnrr nell'eurozona, ma possibile flessibilità sui tempi"

"Le riforme dovrebbero essere attuate come previsto, anche se potrebbe essere necessaria una maggiore flessibilità sulla tempistica degli investimenti se i Paesi hanno vincoli sulla loro capacità di utilizzare i fondi". Lo afferma l'Fmi nella dichiarazione conclusiva sulla missione 2023 sull'eurozona.

"Una fedele attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza darebbe impulso alla crescita realizzando le necessarie riforme strutturali e gli investimenti", specifica il Fondo che, continua, come nell'area euro "si prevede che la crescita aumenterà modestamente per tutto il 2023 e il 2024, sostenuta da una lenta ripresa dei redditi reali, un ulteriore allentamento dei vincoli di offerta e una domanda esterna più solida, anche se le condizioni finanziarie continuano a inasprirsi".

“L'inflazione ha raggiunto il picco - continuano dal Fondo - ma l'obiettivo del due per cento rimane lontano", con una "convergenza verso l'obiettivo" prevista "intorno alla metà del 2025".

Nella dichiarazione l'Fmi insiste sul "rapido accordo" sulla riforma del Patto di stabilità Ue come una priorità "date le sfide di bilancio a medio termine". La proposta della Commissione Ue "promuoverebbe opportunamente un aggiustamento fiscale a medio termine differenziato e basato sul rischio". Il criterio della spesa primaria netta "semplifica il quadro e consente il funzionamento degli stabilizzatori automatici anticiclici", afferma segnalando anche che "un consiglio fiscale europeo indipendente potrebbe aggiungere credibilità al processo".

“Apprezziamo la valutazione del Fondo monetario internazionale, pubblicata oggi, che è molto positiva sulla proposta di riforma presentata dalla Commissione. Non vedo l'ora di avere discussioni costruttive oggi. La Commissione analizzerà i diversi angoli da cui gli Stati vorranno migliorare la proposta", così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin a Lussemburgo.

“Dobbiamo sapere che il tempo non è illimitato. Se vogliamo essere preparati per il ciclo di bilanci del 2025 e assicurare la maggiore fiducia dei mercati ci servirà un accordo nei prossimi mesi - ha continuato Gentiloni - Oggi avremo la prima discussione formale sulla nostra proposta per la riforma della governance economica. L'obiettivo è avere una traiettoria di riduzione del debito graduale ma piu' efficace e allo stesso tempo essere in grado di incoraggiare gli investimenti pubblici, in particolare sulle nostre priorità comuni. E queste due cose - ridurre il debito e incoraggiare gli investimenti - devono andare di pari passo", ha concluso il commissario.