Fondi per l'indipendenza, l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata rilasciata senza accuse

L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon, che ha dominato la politica in Scozia per circa un decennio, è stata arrestata nell'ambito delle indagini sul partito pro indipendenza al governo, lo Scottish National Party (Snp), e poi rilasciata senza accuse dopo circa 6 ore.

La polizia britannica, in linea con la sua policy, non ha rivelato l'identità della persona arrestata, limitandosi a riferire dell'arresto di una donna di 52 anni "in quanto sospettata in relazione all'indagine in corso sui fondi e sulle finanze dello Scottish National Party".

La conferma che si trattasse della Sturgeon è giunta dal suo portavoce, che ha riferito che la ex prima ministra ha partecipato volontariamente a un interrogatorio con la polizia e che collaborerà con le indagini.

"Trovarmi nella situazione in cui mi sono trovata oggi, quando sono certa di non aver commesso alcun reato, è uno shock e un'angoscia profonda. So che questa indagine in corso è difficile per le persone e sono grata che molti continuino a mostrare fiducia in me e ad apprezzare che non farei mai nulla per danneggiare l'Snp o il Paese. L'innocenza non è solo una presunzione a cui ho diritto per legge. So al di là di ogni dubbio che sono di fatto innocente di qualsiasi illecito", ha dichiarato la Sturgeon dopo il rilascio.